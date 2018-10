Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, in varsta de 47 si, respectiv 51 de ani, au murit iar altul, de 32 de ani, a fost grav ranit in urma coliziunii dintre un autoturism si un atelaj pe DN 2, in dreptul localitatii Racoviteni."Un sofer de 39 de ani din Buzau care conducea un autoturism pe DN 2 pe directia Buzau catre…

- Update Un buzoian de 39 de ani care conducea un autoturism pe DN 2 E 85 pe directia Buzau catre Rm Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni a acrosat un atelaj care s-a angajat in traversarea drumului european si in care se aflau trei barbati. In urma impactului a rezultat decesul a doi barbati din…

- Accident grav produs luni dupa-amiaza pe DN 2 E 85 in afara localitații Racovițeni. Doua persoane au decedat și una a fost grav ranita dupa ce o mașina a lovit caruța in care se aflau. Atelajul ar fi traversat drumul european. Traficul a fost dirijat pe un singur sens. Un buzoian de 39 de ani care conducea…

- Doua persoane au murit in urma unei coliziuni intre un autoturism si o caruta, pe DN2 E85, in judetul Buzau. Un buzoian de 39 de ani care conducea un autoturism pe directia Buzau catre Ramnicu Sarat, in dreptul localitatii Racoviteni a acrosat un atelaj care traversa soseaua si in care se aflau trei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe DN2 (E85) Buzau – Focsani, la intrarea în localitatea Golesti dinspre Râmnicu Sarat (în judetul Vrancea), a avut loc în

- O femeie a murit si alte doua persoane au fost grav ranite, joi dimineata, dupa ce doua masini s-au ciocnit, joi dimineata, pe DN2 (E85) intre Buzau si Ramnicu Sarat, in zona Crucea Comisoaiei. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, agentul sef Mihai Draghiciu, din primele verificari efectuate…

- Accident grav in urma cu putin timp: O persoana a murit si doua sunt grav ranitegrav.foto O femeie a murit si alte doua persoane au fost grav ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit, joi dimineata, pe DN2 (E85) intre Buzau si Ramnicu Sarat, in zona Crucea Comisoaiei. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Trei persoane au fost ranite sambata in urma unui accident de circulatie produs pe DN 2, in apropierea municipiului Ramnicu Sarat."Din primele verificari, soferul unei autoutilitare in varsta de 25 de ani din Buzau, care circula din directia Vrancea catre Buzau, a patruns pe contrasens si…