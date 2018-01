Stiri pe aceeasi tema

- O fosta bona, abuzata de fostul medic al echipei de gimnastica a SUA, Larry Nassar, i-a spus acestuia la tribunal: „Esti un pradator dezgustator", informeaza BBC.Kyle Stephens a fost prima dintre cele aproape 100 de femei care au depus marturie in aceasta saptamana impotriva doctorului de…

- Simone Biles (20 de ani) s-a alaturat colegelor sale care marturisisera abuzurile la care au fost supuse de Larry Nassar, fostul medic al echipei naționale de gimnastica a Statelor Unite ale Americii. Intr-o postare pe Twitter, multipla campioana olimpica și mondiala a povestit calvarul prin care a…

- Alexandru Arsinel a relatat pentru "Rai da Buni" care este starea sa de sanatate, dar si a sotiei, cum a petrecut Craciunul si Revelionul, dar si ce isi doreste pentru anul 2018. De asemenea, artistul a povestit ca este restrictionat si ca nu are voie sa faca multe lucruri, de la ultima interventie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara ca va accepta demisia ministrului de Interne Carmen Dan, daca aceasta si-o va inainta. "Seful Politiei a fost inlocuit. Aveam o propunere. Am aflat ca acel domn nu doreste si refuza, nu puteam sa demit pe cineva si sa las Politia necondusa. Supararea…

- Administrația Institutului Mamei și Copilului (IMC) s-a autosesizat pe marginea cazului relatat de o tânara care acuza medicii și asistentele mediale de indiferența și spune ca a fost nevoita sa nasca în toaleta instituției. Potrivit administrației IMC, pâna în prezent…

- Marius Sumudica a impresionat in Turcia, pe banca celor de la Kayserispor, iar patronul echipei e gata sa-i indeplineasca toate dorintele in perioada de mercato. Dupa ce au ajuns la un acord cu William de Amorim, turcii sunt in discutii avansate si cu Gicu Grozav, care a ramas liber de contract.…

- Dupa o relatie de 5 ani, Adina Butar a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Markus Schulz. Dj-ul numarul 1 al Americii i-a pregatit surpriza vietii ei, chiar din vara anului trecut. Markus i-a avut complice chiar pe parintii romancei. Fericitul moment s-a desfasurat in Los Angeles, chiar pe scena,…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Actrita germano-americana Diane Kruger marturiseste ca a trait propria ''agonie'' in timpul filmarilor de la "In The Fade", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul Fatih Akin. Intr-un interviu acordat recent pentru AFP, Diane Kruger spune ca acesta a fost rolul cel mai intens…

- Laurette a transmis primul mesaj dupa ce s-a aflat ca divorțeaza de soțul sau, aflat dupa gratii. Laurette, care este mama unei fetițe , a uimit pe toata lumea atunci cand a decis sa se casatoreasca cu Ciprian Nistor, care se afla dupa gratii. Dupa doar cateva luni de casatorie, Ciprian Nistor a cerut…

- Roxana Dobre, originara din Gorj și partenera de viața a manelistului Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului pentru spynews.ro. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu…

- In timpul probelor de pe teritoriul asiatic, Lora și Ionuț Ghenu și-au facut timp sa trasmita un mesaj romanilor de acasa. Oboseala fizica și lipsa confortului incep sa iși puna amprenta, iar dorul de casa devine din ce in ce mai puternic, in special de Ziua Naționala.

- Un scandal uriaș a izbucnit in lumea politica și nu numai dupa o acțiune a Serviciului de Acțiuni Speciale al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor intr-un club de Oradea plin de parlamentari liberali. Printre aceștia se afla și senatorul Costel Șoptica, președintele PNL Botoșani, care a avut ghinionul…

- Inaintepraznuirea Intrarii in Biserica a Maicii Domnului este o sarbatoare care indeamna femeile sa iubeasca virtutile crestine, sa fie pline de smerenie, de blandete, de bunatate. Se spune ca acum incepe iarna, se deschid cerurile si animalele capata grai. Se sparge intunericul, raceala morții și…

- Ispita Nicoleta de la "Insula Iubirii" se confrunta deja cu probleme de gravida. Tanara are pofte si nu poate dormi noaptea. Si pentru ca nu poate sta degeaba, blondina este foarte activa pe retelele de socializare.

- Consolidarea flancului estic al NATO prin intarirea capacitaților de descurajare ale aliaților in zona Marii Negre este vitala in contextul de insecuritate creat dupa anexarea Peninsulei Crimeea, a declarat ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, cu ocazia sarbatoririi,…

- Acum 150 de ani, in data de 18 octombrie 1867, Statele Unite ale Americii intrau in posesia Alaskai. Putini stiu insa ca figura centrala a negocierilor dintre americani si Imperiul Tarist pentru aceasta tranzactie a fost un roman: generalul...