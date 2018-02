Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile de coruptie formulate recent impotriva premirului israelian, Benjamin Netanyahu, constituie un ultim necaz care intra in casa unei familii, a carui conduita, nu intotdeauna conventionala, a starnit numeroase c...

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- ''Unii din viata politica britanica sunt impotriva adevarului, pretinzand ca eu sunt un federalist stupid, incapatanat, si ca sunt in favoarea unui superstat european'', a declarat Juncker intr-o conferinta de presa la Bruxelles. ''Sunt strict impotriva unui superstat european. Noi nu suntem…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca, in urma acuzatiilor aduse de catre Vlad Cosma DNA, asteapta raspunsurile Inspectiei Judiciare si Consiliului Superior al Magistraturii, afirmand ca are incredere in cele doua institutii. Barna a spune ca CNA ar trebui sa verifice veridicitatea declaratiilor…

- Ministerul de Finante a imprumutat luni de la banci 100 mil. lei, printr-o emisiune de titluri de stat de tipul obligatiuni de stat, cu scadenta la 13 ani si o dobanda de 4,75% pe an si 500 mil. lei printr-o emisiune de tituri de stat de tipul certificate de trezorerie, cu scadenta la un an si o…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, la Antena3, ca se afla pana vineri in Japonia. Acesta a spus ca nu va sesiza Inspecția Judiciara, considerand ca nu mai este necesar. De asemenea, ministrul Justiției a afirmat ca in urma dezvaluirilor facute de Vlad Cosma și de Mihaiela Iorga…

- Gimnasta de origine romana Dominique Moceanu rememoreaza acuzatiile de agresiune fizica a fostilor antrenori romani America ocupa podiumul in 1996 la Jocurile Olimpice de la Atlanta multumita performantelor lotului de gimnastica si, in special, ale lui Dominique Moceanu, cea care avea sa devina cea…

- Fostul anchetator DNA, Emilian Eva a scapat recent de mai multe denunțuri penale facute impotriva sa de persoane pe care le-ar fi anchetat de-a lungul carierei. Pe numele fostului justițiar au fost formulate o ploaie de acuzații de trafic de influența, abuz in serviciu și luare de mita, insa, dosarele…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolvenţă, în creştere cu 3% faţă de 2016, când s-au înregistrat…

- O romanca a fost inchisa pe nedrept in Marea Britanie 13 luni. Intre timp a și nascut. Recent, a fost eliberata iar cazul a fost relatat si de BBC. Acuzatiile au fost retrase, iar judecatorul a vorbit despre greșeli grave si a cerut o ancheta. MAE precizeaza ca romanca nu a contactat Ambasada Romaniei…

- O avalanșa de mari dimensiuni s-a petrecut, vineri seara, in munții Fagaraș, la altitudini de peste 1750 de metri. Meteorologii au declarat ca riscul de producere a noi avalanșe in aceasta zona se menține ridicat.

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost prescrise in…

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- Caz cutremurator la Cumpana. O fetita in varsta de doar 5 ani ar fi fost maltratata de mama si bunica ei care ar fi obisnuit sa o lege, si de maini si de picioare, ca sa o tina departe de cele trei surori ale sale. Acuzatiile au venit din partea unchiului copilei, care a si filmat-o intr-o astfel de…

- Strigator la cer! Familia directoarei de la gradinita, Nicoleta Botan, femeia care a decedat dupa ce a fost injunghiata de fostul sot, nu a ridicat inca trupul de la spital, desi au trecut trei zile de la tragedie. Corpul neinsufletit al femeii nu a ajuns inca la Institutul National de Medicina Legala…

- Reprezentantii Pro TV au reactionat dupa o serie de articole in care postul era acuzat ca prin vocea lui Tudor Chirila serveste interesele protestelor #rezist, motiv pentru care ii permite actorului si cantaretului sa critice deciziile politice ale actualei guvernari.

- O serie de statistici prezentate publicului larg de Institutul Național de Statistica arata ca Ialomița se afla intr-un proces intens de imbatranire. Acest aspect genereaza un grad ridicat de depopulare al localitaților, din cauza numarului mare de decese inregistrat la nivelul județului. In perioada…

- Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat vineri ca a colectat 214,95 miliarde lei in 2017 si a realizat programul prevazut de legea bugetului, in conditiile in care planul de incasari pentru anul trecut a fost de 214,37 miliarde lei. ”Conform datelor din trezorerie s-au…

- David Turpin, de 56 de ani, și Louise Turpin, in varsta de 49 de ani, se confrunta cu acuzații de tortura, abuz și sechestrare dupa ce și-ar fi ținut inchiși cei 13 copii, dar cei doi au negat toate acuzațiile, susțin anchetatorii. Cei doi soți Turpin au fost arestați dupa ce o fiica de-a lor a reușit…

- A fost scandal monstru dupa ce proiectul pentru constructia Spitalului Metropolitan Bucuresti a fost respins, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost respins cu 32 de voturi „pentru", 18 abtineri si doua voturi „impotriva". Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a…

- Vanzarile europene de masini au atins un nivel record al ultimilor 10 ani, in 2017, pe fondul unei mai mari cresteri economice care a sporit increderea consumatorilor, cei care propulseaza cererea fiind SUV-urile producatorilor francezi Peugeot si Renault, dar si autoturismele competitorului italian…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) recomanda ca autoritatile din Ungaria sa ia masuri judiciare in legatura cu "nereguli grave" in proiecte desfasurate de o companie controlata in trecut de ginerele premierului ungar Viktor Orban, a precizat agentia pentru The Wall Street Journal (WSJ).…

- Rata inflatiei de 3,3% in 2017, anuntata vineri de Institutul National de Statistica (INS) este putin mai redusa fata de cea din 2013 (3,98%) si similara celei din 2012. Anul trecut, cel mai mult s-au scumpit ouale, untul, energia electrica si fructele.

- Valoarea totala a tranzacțiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare, cu exceptia segmentului industrial, a crescut anul trecut semnificativ fața de 2016, depașind pragul de 350 mil. euro la nivel național, potrivit datelor colectate de compania de consultanta imobiliara Colliers International.

- Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati de fapte de coruptie in legatura cu construirea de locuinte sociale in campusul "Henri Coanda" din Constanta. Plecat in Madagascar unde incearca sa obtina azil politic, Radu Mazare a…

- Mai multi ploiesteni de pe str. Izvoare au sesizat Gazeta de Prahova ca operatorii de salubritate ai Rosal nu au mai trecut sa ridice gunoiul menajer de anul trecut. Mai ales ca a fost perioada Sarbatorilor, inclusiv Revelionul, oamenii au pubelele… full si au stat cu ochii toata saptamana dupa masina…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) respinge acuzatiile lansate "in mod agresiv", in ultimele doua saptamani, la adresa taximetristilor care lucreaza legal in Romania si considera ca denigrarea taximetristilor licentiati are in spate mari interese financiare.…

- Stați liniștiți ca n-o iau de la pașopt! Vin mai incoace și vorbesc doar despre cat de greu ne va fi in 2018, pentru ca in 2017 ne-am lasat conduși de-o șleahta de profitori veroși care și-au ridicat in cap (și ne-au ridicat!) intreaga lume democratica! Aștia, occidentalii, baieți fini și cu educație…

- Medicul Mihai Lucan a ajuns luni dimineața, inainte de ora 9, la secția de poliție la care trebuie sa semneze condica de prezența, așa cum prevede procedura controlului judiciar. Cunoscutul urolog a comentat noile acuzații, deocamdata neoficiale, ca ar fi secționat artera renala a unui pacient, pentru…

- Dintr-un articol semnat de jurnalistul Costin Ștucan pe Gazeta Sporturilor aflam faptul ca Virgil Rau, antrenorul echipei CSS 2 CNE UKRO Baia Mare din Divizia A1 de volei masculin, este acuzat de mai mulți foști elevi de agresiune psihica și fizica. Acuzațiile la adresa antrenorului Virgil Rau au fost…

- Circa 92 de companii din sectorul fabricarii produselor din carne au inregistrat o cifra de afaceri anuala mai mare de un miliard de euro in 2016, un segment care reprezinta 25% din totalul firmelor, dar genereaza 97% din veniturile sectorului.

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreei de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondiala, informeaza Reuters. …

- In timp ce consilierii primarului numara virgule, se ocupa de facut statistici pentru a cosmetiza cativa ,,oameni de afaceri,, legati de primariei si aduna frustrari pentru lipsa de activitate culturala, invidiind pe altii, la Primaria Carei se aduna prejudiciile atat financiare cat si cele de…

- Dupa ce un portal de stiri de la noi din tara l-a acuzat pe Nicolae Pascaru de fals in declaratii, presedintele Federației de Lupta Naționala „Voievod” reactioneaza. In cadrul unui interviu pentru NOI.md, Pascaru prezinta dovezi care dezmint informatiile aparute in presa, sustinind ca publicatia online…

- Constanteanul care a castigat premiul cel mare la extragerea Loto 6/49 de duminica, 3 decembrie, are peste 50 de ani. S-a prezentat la sediul loteriei Romane joi, 7 decembrie, pentru a-si revendica premiul.

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- Consumul unui echipament de incalzire poate fi eficientizat cu ajutorul accesoriilor de termoreglare, dar si prin asigurarea izolarii termice a imobilului, potrivit specialistilor Ariston Thermo Romania.

- Imbracamintea reflectorizanta purtata de bicicliști ar putea crește riscul ca aceștia sa fie implicați intr-un accident mai degraba decat sa le ofere un grad sporit de siguranța, sugereaza un studiu realizat recent, citat de The Telegraph.

- Presedintele grupului PPE al Comitetului European al Regiunilor, Michael Schneider, si-a declarat ingrijorarea fata de acuzatiile OLAF la adresa liderului social-democrat Liviu Dragnea. "PPE...

- Trei interpreți din R. Moldova au reușit sa treaca de etapa LIVE-urilor la conscursul „Vocea Romaniei” de la Pro TV și merg mai departe in competiție. Dupa ce saptamana trecuta Smiley l-a ales pe Octavian Casian, ieri inca doua basarabence s-au alaturat celor 16 concurenți care vor participa la emisiunile…

- Maria Sharapova este investigata in India pentru inșelaciune și conspirație criminala dupa falimentul unui proiect imobiliar de lux pe care rusoiaca l-a susținut, anunța AFP. Multipla campioana de Mare Șlem a calatorit in India in 2012 pentru a lansa complexul de apartamente de lux, denumit ulterior…