Stiri pe aceeasi tema

- Un chinez a convins o femeie sa mearga cu el intr-o camera de hotel. Și acolo a incercat s-o violeze, folosind niște „arme neconvenționale”. Acesta a adus cu el trei șerpi veninoși și a amenințat-o pe femeie cu ei. Pana sa o convinga pe femeie sa-i satisfaca poftele, unul dintre șerpi l-a mușcat. Barbatul…

- O femeie de 86 de ani a decedat in urma unui accident petrecut luni pe DN 1H, dupa ce ambulanta in care se afla a intrat intr-un copac, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean...

- GRAV… Mai multi locatari ai unui bloc de pe strada Aleea Parc din Barlad au anuntat in urma cu aproximativ o ora, faptul ca vecina lor, o femeie de 35 de ani, cunoscuta ca fiind intr-o depresie accentuata, ameninta ca vrea sa se arunce de pe bloc. La fata locului au venit cat au putut [...]

- La data de 08 noiembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si arestare Preventiva al IPJ Gorj, un tanar, de 27 de ani, banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa la viol și violare de domiciliu. Din primele…

- Un eveniment șocant a avut loc in Nigeria, in orașelul Akure, statul Ondo. Paul Ajayi, proprietarul unui imobil din respectivul oraș, i-a cerut unei familii care locuia la el de peste trei ani sa-și achite chiria restanta pe ultimele 18 luni, plus factura de curent, a anunțat pulse.

- ] Imaginile socante petrecute la racla moastelor Sfintei Cuvioase Parascheva au inspaimantat miile de pelerini prezenti la hramul organizat in acest an. Femeia, odata ajunsa in fata raclei, a inceput sa manifeste un comportament bizar, zbierand si fiind foarte agitata. https://www.bzi.ro/imagini-cu-un-puternic-impact-emotional-tipete-ca-in-gura-de-sarpe-la-racla-sfintei-parascheva-o-femeie-posedata-a-venit-sa-se-inchine-video-669695

- Procuratura municipiului Chisinau, Oficiul Ciocana, anunta ca a finalizat si transmis in judecata cauza penala de invinuire a unui locuitor al comunei Tohatin de comiterea furtului, actiunilor violente cu...