Stiri pe aceeasi tema

- Andrei (11 ani) si Ioana (7 ani) au rezultate excelente la invatatura si nici nu se gandesc sa renunte la scoala, chiar daca baietelul a mers luni bune cu niste adidasi care nu mai aveau talpi, iar sora lui este foarte firava.

- Nu o data, am fost apostrofați sau ne-am certat, la randul nostru, copiii din cauza notelor de la școala. Insa, mare atenție, notele de la scoala nu sunt cei mai buni indicatori ai potentialului pe care il are un elev, așa ca este contraindicat sa emitem pretenții legate de niște calificative absurde.

- BRAVO… Concursul “Mate Plus”, initiat de invatatoarea Maria Mihailescu, de la Scoala “M. Sadoveanu” din Husi si sustinut de conducerea scolii, dar si a ISJ Vaslui, a inregistrat un succes formidabil, la care poate nici organizatorii nu sperau, chiar daca reusise ca, din 2018, sa ii dea o dimensiune…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii.Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL…

- O familie din Manești cauta sprrijin financiar in urma unui accident pe care capul familiei l-a avut la padure. Barbatul Post-ul UMANITAR: Cinci copii au nevoie ca tatal lor sa mearga din nou! Barbatul și-a fracturat coloana la padure apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- O scoala unica de practici corporale si educatie artistica pentru copii va fi deschisa pe 19 martie de Centrului National al Dansului Bucuresti, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, prima REACTIE la cererea de revocare a lui Kovesi: 'Nu depinde ce cred eu...' Prima editie a…

- O tânara a fost agresata verbal și chiar scuipata de copii romi, în Florești.Tânara susșine ca se întorcea de la școala, când a fost acostata de mai mulți copii care au început sa o pipaie, dupa care au început sa o înjure și sa o scuipe.Adolescenta…

- Un elev din Arad a fost amendat de jandarmi dupa ce a intrat intr-o scoala, avand asupra sa un pistol de tip airsoft din plastic, cu bile, dar care a creat panica printre copii. Adolescentul a fost amendat cu 500 de lei. Conform unui comunicat de presa remis de Jandarmeria Arad, un elev a patruns,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o intalnire, vineri, cu mai multe organizații non-guvernamentale care se ocupa de copii cu nevoi speciale, precum autismul, sindromul down dar și boli grave. Despre audierea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa afirmația nefericita…

- Traseul 30 din Ploiești a devenit din nou nesigur pentru elevi. Dupa ce in primavara anului trecut am adus in atenția Poliției faptul ca agresiunile pe mijloacele de transport din municipiu sunt la ordinea zilei, un grup de adolescenți a inceput din nou sa bage spaima in elevii care merg la școala.…

- Din cauza ninsorii abundente din aceasta noapte, 136 de copii nu au putu ajunge la școala. Drumurile inzapezite si ghetusul pe pante mari au dus la suspendarea a șase rute școlare. Astfel, in șase instituții din cinci raioane, microbuzele școlare nu au mai ajuns la copii pentru a-i transporta la școala. …

- Marcel Chelaru, primarul independent al comunei botosanene Suharau, este interesat sa dezvolte infrastructura scolara, pentru ca, spune el, numai asa poate creste gradul de civilizatie al oamenilor si se poate dezvolta economia zonei.

- Tenismena Ana Bogdan a afirmat duminica, dupa meciul Romania-Canada din cadrul Fed Cup, ca i-a placut foarte mult atmosfera și ca spera sa mai faca echipa cu Raluca Olaru. “Conteaza ca in final am invins. M-am simtit bine, mi-a placut tare mult atmosfera. Fiecare minge am trait-o din…

- Vreți sa participați la cea mai mare școala de vara de inovație și antreprenoriat organizata in Europa? Acum va puteți inscrie și puteți alege intre un program de 3 saptamani sau unul de 5 saptamani. Inca un amanunt, și inca unul esențial: totul este gratuit.

- Puteți alerga sau dona pentru ca micuți cu autism din Timișoara și familiile acestora sa beneficieze gratuit de activitați dedicate lor la Școala de Vara a asociației „Invațam cu pictograme” Timișoara. Asociația participa la „Timotion: Timișoara se mișca 2018!”

- Iata discursul lui Kelemen Hunor: ”O viața intreaga omul trece prin multe etape, se pregatește pentru multe - și bune și rele. Poate chiar și pentru moarte, insa niciodata pe deplin, presupunand ca are suficient timp pentru aceasta. Da, mai intai de toate, este vorba despre timp. Timpul…

- Stresul la copii apare și din cauza numarului prea mare de teme. Un volum foarte mare de teme, de sarcini la o varsta timpurie poate debalansa echilibrul fragil al copilului și astfel apare mini-depresia. Consecința stresului la copil este blocajul, situație in care nu mai poate ține pasul cu ceilalți,…

- Ioan Deaconu, un tanar de 19 ani care provine dintr-o familie cu 9 copii, a fost primul admis in aceasta iarna la Scoala de Agenti de Politie de la Campina, cu 93 de puncte din 100. Au fost 3.850 de candidati pentru 1.200 de locuri.

- Un baiat de 13 ani a fost batut de trei femei intr-o școala din Constanța. Imaginile șocante au fost postate chiar de mama copilului pe o retea sociala. Incidentul s-a petrecut in timpul orelor de curs chiar pe coridorul scolii. „Copilul meu a fost batut cu bestialitate de catre trei mamici…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu prezinta, marti, premiera spectacolului "Wanda" in regia lui Radu Apostol, avand ca teme prietenia si umilirea la scoala, ceea ce specialistii numesc bullying. Spectacolul este programat de la ora 18,00. "Probabil cel mai asteptat…

- Un incendiu a izbucnit luni la scoala primara din localitatea Magherești in judetul Gorj. 17 copii care se aflau la cursuri in momentul declanșarii deflagrației și au fost evacuați de urgența, relateaza News.ro. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe...

- Un incendiu a izbucnit, luni, la scoala din localitatea Magheresti (judetul Gorj), 17 copii care se aflau la cursuri in momentul respectiv fiind evacuati. Pompierii lucreaza pentru lichidarea focului cu mai multe autospeciale, potrivit NEWS.ROUn incendiu a izbucnit, luni, la la scoala din…

- Incendiul de la școala generala din Magherești, din Sacelu, este localizat. 17 copii au fost evacuați in momentul producerii incendiului. Nu sunt persoane care sa necesite ingrijiri medicale. Articolul FOTO: Incendiu la o școala din Sacelu! 17 copii evacuați apare prima data in GorjDomino - cotidian…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, 19 copii cu varste de 10 si 11 ani de la scoala din Salciile sunt evaluati medical, vineri, in conditiile in care exista suspiciunea ca unii dintre ei ar putea fi intoxicati cu monoxid de carbon sau fum. Sase dintre acestia prezinta…

- Mai multi copii de la scoala generala din localitatea prahoveana Salciile ar putea fi intoxicati cu monoxid de carbon, echipajele medicale aflandu-se la fata locului pentru evaluarea acestora. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, 19 copii cu varste de 10 si…

- Pompierii au fost chemati de urgenta la scoala generala din Salciile, judetul Prahova dupa ce mai multi elevi au fost intoxicati cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Prahova, dintr o clasa de 19 elevi, sapte ar fi intoxicati. Pompierii intervin cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o ambulanta SMURD…

- Mama adolescentei de 15 ani, care a fost ucisa intr-un atac armat la un liceu din Kentucky, a povestit ca fiica sa a sunat-o in timpul sangerosului incident, dar din cauza ranilor pe care le avea nu putea vorbi.

- Mai mulți elevi de la școala din satul Pereni, raionul Rezina, și un profesor au fost internați la spital - unii dintre ei, in stare extrem de grava, au fost plasați in secția de terapie intensiva

- Inca patru școli-internat din Moldova vor fi inchise. Se intimpla in cadrul procesului de dezinstituționalizare demarat de catre Guvern anul trecut. Astfel, Casa de copii și Școala-internat pentru copii orfani si ramași fara ingrijirea parinților din Municipiul Balți, Școala-internat din satul Corten,…

- Inregistrarea il arata pe barbat in timp ce pregateste atacul si isi ia ramas bun de la copii. Teroristul, avand in brate o arma, vorbeste cu fiul si fiica lui. Apoi barbatul este urcat intr-o masina cu explozibil. Acesta ar fi comis un atentat la o baza militara din estul Siriei. (stirileprotv.ro).

- O scoala de patinaj pentru copii, realizata printr-un parteneriat intre un club de hochei, autoritatile locale si patru unitati scolare, si-a inceput, marti, activitatea in municipiul...

- Înca o victorie româneaasca, sâmbata, la Australian Open. Sorana Cîrstea si brazilianca Beatriz Haddad Maia s-au calificat în optimile probei de dublu feminin, dupa ce au invins, în trei seturi, perechea

- Peste 160 de localitati din 15 raioane raman, si la aceasta ora, partial deconectate de la curent, din cauza ninsorilor de ieri. Totodata, noua mii de copii din sapte raioane nu au ajuns, azi, la scoala.

- Cate doua ore pe zi se pregatesc 16 copii din Gherla, acasa la maestrul Alexandru Bob Siminic. Școala „Lautarii Ardeleni” are un sediu in centrul orașului, in Piața Libertații, la etajul unei cladiri, dar pe perioada rece, muzicianul ii aduce pe copii la domiciliul sau de pe strada George Coșbuc. Vrea…

- Patru copii din localitatea Nepos, județul Bistrița-Nasaud, care mergeau spre școala, au fost loviți în plin, în aceasta dimineața, de o mașina. Cei 4 elevi din localitatea Nepos au fost loviți de o mașina condusa de o femeie, care a pierdut controlul volanului. Conform reprezentanților…

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se indreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati intr un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed, informeaza Agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate Agerpres de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Patru copii din localitatea bistriteana Nepos, care se îndreptau spre scoala marti dimineata, au fost implicati într-un accident rutier, dupa ce o masina a derapat pe carosabilul umed.

- Miercuri dimineata, in jurul orei 7:40, patru copii care se indreptau spre scoala au fost loviti de un autoturism. Accidentul s-a produs in localitatea bistriteana Nepos. Toti cei patru copii au ajuns la spital, insa ranile suferite nu le pun viata in pericol.

- In aceasta dimineața, un autoturism a intrat intr-un grup de copii, in localitatea Nepos. Patru copii au fost raniți, insa doar un adolescent de 14 ani a ajuns la spital cu un traumatism facial.

- Patru copii din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, care mergeau spre scoala, au fost loviti in plin, marti dimineata, de o masina. Pana la aceasta ora, unul singur a ajuns la spital, iar ceilalti trei sunt evaluati de catre medici.

- In Romania, pachetul cu mancare pentru scoala inseamna pentru multi copii un sendvis, adica mezeluri sau branza topita, intre doua felii de paine alba. O varianta comoda pentru parinti, dar deloc sanatoasa.

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem în zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pâna la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem in zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program…

- Dupa cazul polițistului pedofil Eugen Stan , Razvan are o mare dilema. ”Ești in mașina, ai doi copii pe bancheta din spate și te oprește Poliția Rutiera. Ce faci? Oprești sau mergi mai departe?”, se intreaba amuzat prezentatorul tv.

- Ștefan Hrușca a trecut prin momente cumplite cu ani in urma, cand și-a pierdut mama și sora intr-un interval de numai doua saptamani. Ștefan Hrușca, care luna aceasta a ajuns de urgența la spital , este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Artistul traiește in Canada de aproape 27 de ani,…

- Tenismena Sorana Cirstea a povestit cu lux de amanunte episodul infricoșator trait in luna mai, cand avionul care se afla in drum spre Madrid a fost aproape de o tragedie dupa ce a lovit o pasare in zbor. "Eram in avion cu Catalin Moroșanu și, la un moment dat, avionul a lovit o pasare in zbor. Instant…

- In noiembrie, in cadrul aceluiasi proiect, saloanele sectiei de dializa ale spitalului au fost dotate si cu folii de protectie solara. Actiunea elevilor a avut loc la inceputul acestei saptamani, iar proiectul s-a intitulat „Fii salvatorul unui copil care face dializa. Ajuta-l sa zambeasca", coordonat…