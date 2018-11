Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul sarbatorilor de iarna a inceput oficial la Casa Alba luni, cand presedintele Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump au intampinat traditionalul brad de Craciun pentru 2018, relateaza CNN. Bradul a ajuns in zona Nord Portico a Casei Albe, fiind transportat intr-o caleasca decorata ca in fiecare…

- Donald si Melania Trump au inceput deja pregatirile pentru sarbatori. Presedintele american si sotia sa au primit bradul care va fi instalat cu ocazia Craciunului la Casa Alba si isi fac bagajele pentru Mar-a-Lago (Florida), unde vor petrece Ziua Recunostintei.

- Casa Alba e in toiul pregatirilor de Craciun. Presedintele american Donald Trump si prima doamna, Melania, au intampinat bradul care va fi amplasat in Camera Albastra a resedintei prezidentiale.Molidul a fost adus din Carolina de Nord si are o inaltime de peste 59 de metri.

- Casa Alba e in toiul pregatirilor de Craciun. Presedintele american Donald Trump si prima doamna, Melania, au intampinat bradul care va fi amplasat in Camera Albastra a resedintei prezidentiale.Molidul a fost adus din Carolina de Nord si are o inaltime de peste 59 de metri.

- Milioane de alegatori vor merge astazi la urne in SUA, dar nu pentru a alege un președinte. Totuși, impactul alegerilor parlamentare, organizate la jumatatea mandatului președintelui in funcție, ar putea fi insa la fel de semnificativ pentru Statele Unite și chiar pentru intreaga lume, scrie CNN. Președintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va deplasa marti la centrul evreiesc din orasul Pittsburgh vizat de un atac armat soldat cu 11 morti, anunta Casa Alba, citata de site-ul de stiri Axios.com, preluata de mediafax. Presedintele Donald Trump si sotia sa, Melania Trump, se vor deplasa marti…

- Presedintele Donald Trump a declarat ca "nimeni nu va mai profita" de pe urma Statelor Unite si a denuntat excedentul comercial al unor tari, o referire la China, informeaza mediafax. "Nimeni nu va mai profita de pe urma Statelor Unite. Nu vom mai permite ca angajatii nostri sa devina victime",…