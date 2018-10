Stiri pe aceeasi tema

- Oana Turcu, indragita prezentatoare a emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” și Cristi Brancu, amfitrionul ”Agenției VIP” de la același post tv, traiesc clipe minunate in aceste zile. Cei doi sarbatoresc zece ani de casnicie și dezvaluie faptul ca au de gand sa marcheze cum se cuvine aceasta aniversare speciala…

- Deea și Dinu Maxer au avut parte de unul dintre cele mai fericite evenimente din viața lor. cei doi au facut a doua nunta dupa zece ani de casnicie. Deea Maxer și partenerul ei de viața, cantarețul Dinu Maxer , au facut a doua nunta. Cei doi artiști, care au impreuna un baiețel pe nume Andreas , au…

- Roxana Ciuhulescu este pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta și botez, dar nu sta locului nicio secunda! Cu doar cateva zile inaintea propriei nunți, programata pe 7 octombrie, Roxana Ciuhulescu a participat la un proiect umanitar, de construire a unor case pentru oamenii nevoiași, intr-o…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit civil in urma cu mai bine de doi ani și au impreuna o fetița, de care sunt tare mandri. Vedeta a marturisit ca se gandesc sa faca și cununia religioasa și bineințeles va imbraca și rochia de mireasa, la 44 de ani. „O sa vedem, nu ma agit […] The post Gabriela…

- Carmen Șerban și-a pierdut increderea in barbați, in urma dezamagirilor pe care le-a avut in dragoste. Artista și-a facut o promisiune peste care nu vrea sa treaca. Carmen Serban spune ca nu vrea sa imbrace rochia de mireasa. „Niciodata nu o sa imbrac rochie de mireasa. Eu doar cand pentru mirese,…

- In cadrul ediției de astazi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a lansat „bomba” in lumea vedetelor! Frumoasa moderatoare a povestit despre momentul in care va imbraca rochia de mireasa.

- Cristi Brancu, prezentatorul emisiunii „Agenția VIP”, a comentat intr-un mod critic decizia Mihaelei Radulescu de a parasi juriul emisiunii „Romanii au talent”. Mihaela Radulescu a invocat motive personale pentru care a luat aceasta decizie, iar vestea a venit ca o bomba pentru oamenii de televiziune.…

- Silvia Launeanu este o mamica fericita, insa nu se considera total implinita pana cand nu va imbraca si rochia de mireasa. Are 42 de ani, un copilas de doi ani si jumatate si tot timpul isi face planuri pentru a obtine tot ce isi doreste.