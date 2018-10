Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Argentina au fost nevoiți sa intervina dupa ce un tanar a ramas cu capul prins intre peren și tren, in urma unei cazaturi. Toata intervenția a fost filmata, iar imaginile au devenit virale. Totul s-a petrecut intr-o gara din orașul Merlo. In timp ce omul se certa cu un alt calator, nu…

- Momente de panica pentru locatarii unui bloc din cartierul Rahova! Liftul a cazut in gol de la etajul trei cu un tanar, care a fost ranit in urma incidentului. A fost la un pas de tragedie, dar din fericire, barbatul a supraviețuit, insa are piciorul rupt susțin martorii. Tanarul a vazut moartea cu…

- Momente de panica pentru sute de calatori in cursul zilei de vineri! Un tren a luat foc și 510 de persoane au fost evacuate de urgența! Pompierii s-au deplasat imediat la fața locului pentru a opri incendiul! Ce s-a intamplat

- Momente incarcate de emotie astazi, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani, unde a avut loc o intalnire intre cadrele militare in rezerva (pensionarii) și cadrele militare active.

- Un copil de aproximativ 11 ani a ramas blocat, luni dupa-amiaza, intr-un gard metalic dintr-un parc din Calarași. Intervenția pompierilor a fost foarte dificila, in condițiile in care o bucata de fier din gard i-a strapuns copilului capul. Victima, care era conștienta și cu funcții vitale, a fost dusa…

- Un cadavru fara maini și cap a fost gasit intr-un canal de irigații, in Argeș. Descoperirea fost facuta in apropierea comunei Calinești de catre un localnic, care a sunat la 112. Cadavrul fara maini și cap al unui barbat a fost gasit plutind in apa , in comuna Calinești, intr-un canal de irigații. Un…

- Zeci de gospodarii au fost inundate si un drum national a fost partial blocat de aluviuni, in urma fenomenelor meteorologice produse, marti, in comuna Pipirig, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Neamt, Adrian Nita. Potrivit sursei citate, drumul national DN15B…

- Clipe de cosmar pentru parintii unui micut de 6 ani din Videle. Vineri seara copilul a ramas cu capul prins intre gratiile unei ferestre de la un apartamrnt situat la parterul unui bloc din oras. Pompierii au fost chemati in ajutor si un echipaj medical a ajuns de urgenta la fata locului. Baiatul era…