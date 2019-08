Stiri pe aceeasi tema

- Johnson, care nu s-a jenat niciodata sa joace rolul clovnului in cariera sa politica, a fost filmat glumind in fata camerelor si asezandu-si pentru scurt timp piciorul drept pe o masuta de cafea in Palatul Elysee, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron, dupa care le-a facut un semn cu mana fotografilor…

- Este inca posibil sa se ajunga la un acord al Brexitului pana la 31 octombrie si exista suficient timp sa se gaseasca o solutie la problema frontierei irlandeze, a declarat joi noul premier britanic Boris Johnson, primit la Palatul Elysee de catre seful statului francez Emmanuel Macron, relateaza…

- Nicola Sturgeon, premierul Scoției și președinte al Partidului National Scotian, a declarat ca ia in calcul orice varianta pentru a stopa Brexitul in Parlament, inclusiv o colaborare cu liderul laburist Jeremy Corbyn, scrie Reuters. “Vom lucra cu oricine și vom lua în calcul orice opțiune…

- Netflix a decis sa elimine o controversata scena din popularul sau serial cu adolescenti ''13 Reasons Why'', care infatiseaza in mod explicit sinuciderea protagonistei, la recomandarea expertilor din domeniul medical, a precizat marti compania pe contul sau oficial de Twitter, potrivit…

- Presedintele Emmanuel Macron nu va desfiinta sala presei din Palatul Elysee, a anuntat vineri secretarul general al presedintiei franceze, Alexis Kohler, intr-o scrisoare trimisa Asociatiei Presei Prezidentiale din Franta. Reuters apreciaza ca este vorba de un gest de reconciliere a sefului statului…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnîi, a fost condamnat luni la 10 zile de închisoare dupa a ce fost gasit vinovat de încalcarea legii atunci când a luat parte la demonstrațiile de strada de luna trecuta în semn de susținere fața de jurnalistul Ivan Golunov, relateaza…

- Roger Federer a vorbit despre situația care l-a deranjat pe Dominic Thiem la Roland Garros, acesta fiind scos din sala de presa pentru a-i lasa locul Serenei Williams. Campionul elvețian a declarat ca îi înțelege frustrarea lui Thiem, precizând ca cel care se afla înca în…

- Coreea de Nord l-a executat pe trimisul sau special in SUA Kim Hyok Chol si alti 4 diplomati nord-coreeni care au participat la negocierile la nivelul grupurilor de lucru pentru pregatirea celui de-al doilea summit SUA-Coreea de Nord din februarie, considerandu-i responsabili pentru esecul acestuia,…