- La finalul sezonului 5 al show-ului, Ionuț și Mircea au devenit colegi pentru o ediție a emisiunii care urma sa se filmeze imediat. Se pare ca barbaților le-a fost extrem de greu sa stea in aceeași casa. Ionuț a venit la Insula Iubirii alaturi de iubita lui, Mirela, dar a plecat fara ea dupa ce el…

- Mirela de la „Insula Iubirii” a avut o discuție interesancu cu o internauta, pe contul de socializare, dupa ce s-a spus ca in curand se va casatori cu Ionuț Gojma, cel alaturi de care a mers sa iși testeze iubirea in Thailanda. Mirela a ținut sa precizeze ca iși dorește sa se recasatoreasca, insa spune…

- Premiera in episodul de duminica, 2 decembrie 2018 de la “Insula Iubirii”! Ionuț Gojman, unul dintre concurenți, a devenit ispita și a ramas in Thailanda. Mai mult, la scurt timp dupa ce a pus capat relației cu Mirela Banias care s-a indragostit de Mircea, ispita pe care a ținut-o la distanța pana in…

- Mirela pierde doi barbati dintr-o lovitura! Ionut pleaca și va fi ispita la "Insula Iubirii, in timp ce Mircea renunța la ea pentru ca a jucat la doua capete. Imagini in premiera cu Ionuț, in calitate de ispita in sezonul 5 "Insula Iubirii"!

- Mirela "i-a fEcut curaj "i i-a spus lui Mircea cE a fost la inchisoare, intr-un penitenciar de maximE siguran:E. Totul s-a intamplat in ultima noapte petrecutE pe "Insula Iubirii", acolo unde tanEra a ales sE spunE adevErul, de"i s-a temut.