Stiri pe aceeasi tema

- In urma mai multor informații primite, trupele speciale ale Poliției Timiș și SIAS au venit la depozitul Lidl de la intrarea in Lugoj. Trei echipe inarmate cu armament greu și scuturi tactice au patruns in interiorul depozitului pentru a verifica daca fugarul cautat pentru uciderea unui polițist…

- Un moment de reculegere a fost tinut luni si de politistii de la IPJ Dambovita alaturi de inspectorul sef, cms. sef de politie, Sorin Paun. Acestia i-au adus un omagiu lui Cristian Amariei, colegul lor cazut la datorie, impuscat de suspectul pe care il urmarea, langa Timisoara. Timp de 1 minut, politistii…

- Polițiștii timișoreni specializați in combaterea criminalitații organizate, au depistat in flagrant delict un barbat banuit de trafic internațional de droguri de mare risc. In fapt, in cursul anului 2019, pe ruta Germania – Romania (Timisoara), ar fi acționat o grupare ce avea ca preocupari introducerea…

- Politistii l-au prins, miercuri, pe barbatul care si-a omorat fosta concubina in zona depoului Garii de Nord din Timisoara, urmand ca acesta sa fie dus la audieri. Potrivit unor surse judiciare, suspectul a fost descoperit de politisti in aceeasi zona, dupa mai multe scotociri facute de acestia. Victima,…

- Politistii l-au prins, miercuri, pe barbatul care si-a omorat fosta concubina in zona depoului Garii de Nord din Timisoara, urmand ca acesta sa fie dus la audieri, scrie Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, suspectul a fost descoperit de politisti in aceeasi zona, dupa mai multe scotociri…

- Polițiștii locali din Timișoara, aflați in patrulare azi-noapte, in zona centrala a orașului, au observat in jurul orei 02.30, un barbat care se deplasa dinspre Parcul Justiției spre Piața Victoriei. Acesta transporta doua bagaje mari, fiind foarte grabit. Imediat au trecut la urmarirea acestuia, oprindu-l…

- Polițiștii clujeni cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, au reușit prinderea unui barbat, cautat de autoritațile britanice pentru multiple crime.

- Politistii si procurorii DIICOT Pitesti au facut, marti dimineata, 12 perchezitii in Bucuresti si Ilfov pentru a destructura o grupare specializata in inselaciune si punere in circulatie de valori straine falsificate. Trei persoane sunt suspectate ca achizitionau de pe site-uri de profil diferite…