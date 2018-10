VIDEO A fost prins infractorul care vandaliza automatele de cafea din oraş A facut o adevarata pasiune pentru spargerea automatelor de cafea. Este cazul unui barbat de 51 de ani, care a fost retinut miercuri, in municipiul Buzau, fiind suspectat ca a furat sume consistente de bani din mai multe automate de cafea din oras. In 2013, barbatul a fost arestat si cercetat penal tot pentru furtul din automatele de cafea. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

