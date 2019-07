Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece persoane au fost ranite miercuri dupa o furtuna cu grindina de marimea unor portocale care s-a produs in Pescara, un oras din centrul Italiei, a anuntat agentia de presa italiana ANSA, citata de...

- Furtunile puternice au ravasit Franta de la inceputul acestei veri. Cel mai dramatic episod s-a petrecut , sambata, 6 iulie, in departamentul Loire (regiunea Auvergne-Rhone-Alpes) din campia Drill, unde a facut prapad. In total, cincisprezece municipalitați au fost grav afectate de grindina…

- Vremea rea s-a abatut miercuri asupra zonelor montane din județul Prahova. 20 de turiști au fost surprinși de o furtuna puternica pe Platoul Bucegilor și au cerut ajutorul salvamontiștilor. A plouat cu galeata, a cazut grindina și a plouat torențial pe Platoul Bucegilor. Mai mulți turiști au fost surprinși…

- A fost prapad in Timiș, in urma unei furtuni violente. Ploaia care a cazut, insoțita de grindina și de descarcari electrice, a lasat dezastru in urma. In mai multe localitați din Timiș grindina care a cazut a fost cat oul de porumbel.

- Un numar de 17 persoane au fost implicate intr-un accident rutier petrecut, joi, pe DN 7, la intrarea in localitatea Topleț dinspre Orșova, județul Caraș-Severin, dupa impactul dintre doua microbuze și o mașina. Doua persoane au fost ranite, conform Mediafax.Citește și: Daniel Zamfir lanseaza…

- Mai multe alerte de Cod Roșu și Portocaliu au fost emise duminica de Administrația Naționala de Meteorologie, dupa ce deja intrase in vigoare un Cod Galben pentru 40 de județe ale țarii.

- Anunt de ultim moment facut de meteorologi. Mai multe coduri portocalii au fost anuntate pentru perioada imediat urmatoare. Vor fi furtuni insotite de grindina si descarcari electrice, in mai multe zone din tara.

- A plouat cu grindina astazi in municipiu dar si in judetul Constanta. In plina primavara, grindina s a asezat pe iarba dand impresia ca este zapada.Grindina a facut ravagii si pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea, dand batai de cap soferilor.Meteorologii au anuntat astazi cod galben si cod portocaliu de descarcari…