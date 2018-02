Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier produs in centrul Capitalei si in care au fost implicate patru autoturisme. Martorii spun ca accidentul ar fi fost provocat de un sofer care se batea cu partenera lui, in masina, ei continuand apoi scandalul in strada,…

- Soția polițistului pedofil face dezvaluiri! Ea a vorbit, într-un interviu pentru Realitatea TV despre felul în care se comporta barbatul în timpul în care era cu ea dar și despre șocurile care i-ar fi putut provoca un comportament

- In familia Marei Banica e sarbatoare astazi. Jurnalista isi sarbatoreste mama si i-a facut o urare cu totul si cu totul speciala. Vedeta a asternut pe o retea de socializare cateva randuri pentru cea care i-a dat viata, iar mesajul ei i-a emotionat pe internauti. Cea care a avut lacrimi in ochi cand…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba, de 24 de ani, și Robert Popescu, 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana.

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline intr-un an de zile vanzand pe bunuri și servicii pe care nu le aveau, de fapt. Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, au publicat anunțurifalse pe Internet, prin care scoteau la…

- Versiunea in limba chineza a hitului ''Despacito'', o colaborare intre cantaretul singaporez JJ Lin stabilit in Taiwan si solistul portorican Luis Fonsi, face furori pe retelele de socializare de Asia, desi este vorba de o varianta mai conservatoare si mai putin senzuala decat cea…

- Cu toții știm ca trebuie sa folosim crema cu protecție solara atunci cand mergem la plaja, dar puțini dintre noi aleg sa o folosesc insa pentru ingrijirea zilnica, scrie digi24.ro.Tenul nostru este afectat de razele UV pe tot parcursul anului, indiferent de vreme.

- O noua moda ia amploare în China, unde tot mai multi tineri se filmeaza "Înainte si Dupa", aratând tuturor cum arata în viata de zi cu zi si cât de bine pot arata atunci când se

- Simona Halep a pierdut azi finala de la Australian Open, fiind invinsa in trei seturi de Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. E a treia finala majora pierduta consecutiv de romanca in cariera, dupa oportunitațile ratate la Roland Garros in 2014 si 2017. ...

- Un desen de Edgar Degas intitulat "Dans les coulisses", estimat la un pret intre 8 si 12 milioane de lire sterline (intre 9,1 si 13,7 milioane de euro), va fi vandut la licitatie de casa Christie's la Londra la 27 februarie, a informat filiala din Paris a casei de licitatii, citata de AFP. Realizata…

- "M-am intalnit cu cineva recent care mi-a spus ca m-ar ajuta cu campania. Nu este pentru mine", a declarat ea pentru revista de moda InStyle. Interesul pentru vedeta de televiziune a crescut in randul membrilor Partidului Democrat dupa discursul ei de la 7 ianuarie de la gala Globurilor de…

- Desi sunt deja „profesionisti" in domeniul artistic, Alexia isi doreste sa devina medic stomatolog, iar Matei isi doreste o cariera in domeniul constructiilor de masini. In urma semifinalelor de duminica seara, acestia au intrat in finala de pe 25 februarie, care va avea loc la Sala Polivalenta din…

- Instagram testeaza un nou indicator pentru statusul ultimei activitati, care ar urma sa fie vizibil in dreptul tuturor profilelor de utilizator pe care le urmarim. Intalnit in versiunea pentru Android si iOS a aplicatiei Instagram, noul indicator este activat automat si apare inclusiv in dreptul mesajelor…

- Eurodeputatul Laszlo Tokes continua seria declaratiilor incredibile facute in Parlamentul European la adresa Romaniei. Acum a venit randul fostului premier, Mihai Tudose, sa fie luat la tinta. Tokes a cerut cuvantul in Parlamentul European, pentru a anunta ca fostul premier Mihai Tudose ar fi amenintat…

- Milionarul italian Gianluca Vacchi a implinit de curand 50 de ani, dar pare ca se simte ca la 30! El are foarte mare grija de felul in care arata si trage tare la sala de sport, pentru a nu-si arata varsta. Pentru ca ii place foarte mult sa danseze, afaceristul se filmeaza deseori dansand si posteaza…

- Radu Mazare a trimis o scrisoare avocatilor sai, Ioana Focsa si Tiberiu Barbacioru, in care spune ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar.A

- Isabela Khair Hadid, cunoscuta sub numele de Bella Hadid este unul dintre cele mai apreciate modele Victoria s Secret. Are milioane de fani in intreaga lume si tinere de pe tot mapamondul o invidiaza pentru frumusetea ei.

- O pisica din Africa de Sud a dat naștere la trei pisoi sanatoși, însa proprietarul ei a fost surprins sa gaseasca patru mici nasuri. Dupa ce a privit mai atent, a observat ca unul dintre pisoi s-a nascut cu doua nasuri, doua guri și trei ochi. Aceasta este condiție congenitala…

- Plecarea Teodorei Sava a starnit revolta pe Internet dupa ce tanara nu a prins finala X Factor. Ea a fost eliminata dat fiind faptul ca nu a primit suficiente voturi din partea publicului de acasa.

- Regretatul designer britanic Alexander McQueen, care a murit la 11 februarie 2010, a cumparat o casa pe Dunraven Street la nr 17, la cativa metri de Hyde Park, in exclusivistul cartier Mayfair unde insa nu a locuit: mama lui a cazut greu bolnava si a fost nevoit sa o ingrijeasca la domiciliul sau,…

- Violonistul Alexandru Tomescu și vioara lui de poveste revin la Sala Radio, alaturi de Orchestra de Camera Radio, miercuri, 20 decembrie, de la ora 19.00. Sub bagheta dirijorului Martin Panteleev, orchestra va interpreta un program integral Mozart. Seara se va deschide cu uvertura operei La clemenza…

- Delia este una dintre cele mai de succes artiste din Romania, se bucura de aprecierea si sustinerea unui numar impresionant de fani, drept pentru care ii tine la curent cu tot ceea ce face. Odata cu apropierea sarbarilor de iarna, cantareata si-a impodobit bradul si a postat imagini cu el pe retelele…

- Noi imagini uluitoare cu furtuna din septembrie, care a lovit crunt o parte a judetului Timis si in timpul careia si-au pierdut viata mai multi oameni, au fost publicate pe platforma YouTube. Clipul a fost filmat dintr-o masina care a circulat prin Timisoara chiar in timpul vijeliei. The post Imagini…

- Romania este ultima tara din Uniunea Europeana in privinta proportiei firmelor care vand pe internet sau care au un site propriu, potrivit celor mai recente date disponibile, publicate, joi, de Biroul european de statistica Eurostat.

- Un barbat originar din Bangladesh, aparent inspirat de grupari jihadiste, a declansat o bomba artizanala intr-un tunel la metroul din Times Square, ceea ce l-a determinat pe Donald Trump sa ceara noi restricti ale migratiei, relateaza AFP, potrivit News.ro . Atentatul – al doilea la New York in sase…

- Proiectul Ro-Net, care urmarește construirea unei infrastructuri nationale de broadband in zonele defavorizate din Romania, este in grafic, astfel incat pana la termenul de finalizare, august 2018, peste 700 de localitati izolate din mediul rural vor fi conectate prin fibra optica pe bani europeni,…

- Un mov intens, numit Ultra Violet, este culoarea anului 2018. Anuntul a fost facut de compania Pantone, care stabileste standardele de culoare pentru uzul comercial in design. Specialistii spun ca nuanta simbolizeaza originalitate si este capabila sa inspire idei creative.

- Michael Slager, un fost polițist alb, va trebui sa stea intre 19 și 24 de ani in inchisoare, durata exacta urmand a fi decisa de judecatorul federal David Norton, din Charleston, statul Carolina de Sud. Slager a mai fost gasit vinovat și pentru sperjur in legatura cu circumstanțele uciderii lui Walter…

- Una dintre cele mai șocante crime comise de polițiști in ultimii ani in SUA și-a gasit joi raspunsul in justiție prin condamnarea unui fost agent care l-a impușcat mortal pe un șofer afro-american neinarmat, transmite AFP. Michael Slager, un fost polițist alb, va trebui sa stea între…

- Mama lui Ioan Besa, barbatul care l-a ucis cu peste 40 de lovituri de cutit pe politistul Sorin Vezeteu, pe peronul garii Burdujeni, din Suceava, sustine ca fiul ei, decedat in Penitenciarul Botosani, nu s-a sinucis, ci ar fi fost omorat.A

- Google va complementa sugestiile afisate in timp ce tastezi cuvintele pentru cautare cu rezultate alternative vizand cautari la care nu te-ai gandit inca. Totul, in incercarea de a te ajuta sa ajungi mai repede la rezultatul pe care il vrei de fapt. Joaca de-a ghicitul cuvintelor pentru cautare, practicata…

- Ponderea gospodariilor care au calculator acasa a fost de 65,6%, in anul 2017, iar a celor care au acces la rețeaua de internet acasa a fost de 68,6%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS) remise luni AGERPRES. Potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populației…

- Pe rețelele de socializare face furori o fotografie cu ”microbuzul viitorului”. Ținind cont de faptul ca in Chișinau problema transportului public este grava, un internaut a facut haz de necaz și a postat o fotografie in care dimensiunea microbuzului se adapteaza la numarul de pasageri. Fotografia a…

- Prin tehnologia Voice over Wi-Fi (VoWiFi), utilizatorii pot beneficia de o acoperire mai buna in interiorul cladirilor si spatii cu semnal redus sau inexistent de retea mobila, daca furnizorul de internet nu filtreaza acest trafic. Tehnologia VoLTE permite conectarea foarte rapida a apelului, timpul…

- Noul trailer al francizei Avengers: Infinity War face furori printre fanii faimoasei pelicule.In noul film, s-a trezit distrugatorul de lumi, cel mai infiorator inamic al Razbunatorilor pe nume Thanos.

- Aprecierea puternica a euro si majorarea cheltuielilor de consum afecteaza grav romanii, care nu isi mai permit sa achite la timp ratele, ajungand astfel in proceduri de executare silita. Peste 670.000 de romani se afla in imposibilitatea de a-si achita datoriile la banci si IFN-uri, valoarea…

- Liviu Dragnea a ajuns cu o intarziere de 33 de minute la sediul DNA, acolo unde a fost citat pentru ora 17:00! Șeful PSD a fost chemat de procuroarea Alexandra Lancranjan pentru a i se aduce la cunoștința instituirea sechestrului asigurator pe avere in cel mai recent dosar de corupție.Insa,…

- O multime de vedete si-au exprimat nemultumirea fata de masurile corporale ale modelelor de la Victoria s Secret. Considerate cele mai frumoase femei din lume, Ingerasii nu sunt contestati, dar multe voci spun ca ele nu le reprezinta si pe femeile plinute.

- Vasile Puiu a condus Primaria din Petrisoaia timp de 12 ani. Dupa trei mandate, barbatul a pierdut alegerile in fata unui tanar de 32 de ani. A plecat din comuna si s-a facut sofer de TIR spunand ca nu ii este rusine sa munceasca si ca oricand o poate lua de la capat. Barbatul are o ferma…

- Jackson Follmann are doar 25 de ani și nu vrea sa renunțe la fotbal. Planuiește sa joace la Jocurile Paralimpice in 2020. Chapecoense tocmai a postat un filmuleț pe pagina sa de Internet. E emoționant. Jackson Follmann, 25 de ani, se pregatește din nou. Aproape normal. Plonjon spre dreapta, plonjon…

- Marea Britanie se pregatește sa transfere Iranului peste 400 de milioane de lire sterline (527 milioane de dolari) pentru a obține eliberarea unui cetațean britanic de origine iraniana care lucra in cadrul unei agenții de ajutorare.

- Infrastuctura insulei a fost grav afectata, imobilele au fost inundate, iar zona a ramas fara electricitate, se menționeaza intr-un comunicat transmis, joi, de MAE. De asemenea, starea de urgența a fost declarata in data de 15 noiembrie 2017 și in localitațile Mandra, Magoula și Nea Peramos…

- Vodafone Romania, al doilea mare operator local de comunicatii mobile, a inregistrat venituri de 186 milioane euro in trimestrul incheiat la 30 septembrie 2017, in crestere cu 4,1% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor anuntate marti de grupul Vodafone. De asemenea, operatorul…