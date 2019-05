Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a inaugurat cu mare pompa primul stadion construit in vederea Cupei Mondiale de fotbal din 2022, Al-Wakrah, situat la aproximativ 50 km sud de capitala Doha si ale carui costuri s-au ridicat la 575 milioane dolari (515 milioane euro), informeaza AFP. Evenimentul a avut loc joi seara, cu ocazia…

- Un complex sportiv de 850 de locuri a fost inaugurat, joi, in comuna constanteana Cumpana, valoarea investitiei fiind de peste 14 milioane de lei, informeaza News.ro.Citește și: Dupa ce a platit studii de fezabilitate pentru Autostrada Unirii, CNAIR plateste acum reactualizarea lor Potrivit…

- • Foștii internaționali Miodrag Belodedici și Ion Vladoiu, prezenți la competiție Asociația Județeana de Fotbal a organizat, de curand, pe noul teren de la Cernatești, care a și fost inaugurat cu aceasta ocazie, unul dintre turneele regionale ale Cupei „Satelor”. Competiția este dedicata copiilor U13…

- Muzeul National din Qatar, care si-a deschis portile, miercuri, in capitala Doha, si care a fost creat de arhitectul francez Jean Nouvel, detine cea mai mare expozitie de pe planeta structurata pe 8.000 de metri patrati si ar fi costat 434 de milioane de dolari potrivit Le Journal du dimanche.

- Muzeul National din Qatar, inaugurat miercuri seara la Doha, va fi deschis "tuturor", a declarat presedinta muzeului, asigurand ca blocada impusa tarii de Arabia Saudita si de aliatii sai nu a impedicat proiectul sa fie dus la bun sfarsit, relateaza AFP.

- ​Noul stadion al celor de la Tottenham Hotspur a fost inaugurat, duminica, într-un meci test între echipa U18 a clubului și reprezentativa similara a lui Southampton, scor 3-1, în fața a aproximativ 30.000 de spectatori, informeaza Mediafax.Primul gol din istoria acestei arene…

- „Intr-o conferinta de presa sustinuta luni, Stefan Mandachi a spus ca primul metru de autostrada este construit undeva intre Voronet si Putna si va fi inaugurat pe 15 martie, la ora 15. El a precizat ca initiativa sa este un gest de protest fata de lipsa de interes a autoritatilor pentru constructia…

- In anul 2018, in comuna Ciugud, s-a muncit la investitiile realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) si cele cu finantare externa nerambursabila, care au fost in derulare. Primele 5 mari investitii realizate in Ciugud, in 2018, defalcate pe surse de finantare, ar fi urmatoarele,…