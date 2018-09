Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi la ora 11:30 a avut loc tragerea la sorți a președintelui Biroului Electoral de Circumscripție. Dintre judecatorii care și-au exprimat dorința de a participa au fost doi magistrați care și-au aratat disponibilitatea: domnul Darau Ioan și domnul Branc Cosmin. In urma tragerii la sorți a fost…

- Presedintelui PNL cere partidelor sa nu politizeze referendumul din 7 oct. Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Presedintele PNL Ludovic Orban face un apel la toate partidele sa…

- Imagini infioratoare surprinse de cititori Vrancea Media. Vom reveni cu detalii! Publicata de Marilena Novac pe Sambata, 15 Septembrie 2018 The post VIDEO. ULTIMA ORA: Incendiu de amploare in Focșani, in spate la fostul magazin Leonardo, langa Pensiunea Dana 2! appeared first on Vrancea Media - Stiri…

- Votul din 11 septembrie 2018, din Senatul Romaniei, pune capat unei indelungi așteptari din societatea romaneasca. Mulțumim tuturor senatorilor care au votat pentru ca poporul roman sa-și poata exprima opinia, sa-și poata exercita suveranitatea prin referendum. Am ajuns, astfel, in fața ultimei etape…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, duminca seara, la Antena 3, despre proiectele prioritare ale partidului și ale Guvernului, din cauza carora exista tensiuni politice. Legea adoptiilor, Fondul Suveran, legile justitiei, codurile penale, codul administrativ, Legea off-shore sunt mize uriașe…

- Vrancea Media publica scrisoarea adresata de Platforma Civica Impreuna (n. a. – a nu se confunda cu anunțatul partid al lui Dacian Cioloș, acuzat ca a plagiat titulatura Platformei) premierului Romaniei, ca reacție la faptul ca Guvernul incearca implementarea ideologiei de gen, o ideologie care neaga…

- Cea mai mare inițiativa civica a poporului roman, aceea care a implicat milioane de semnatari, aproape o suta de mii de voluntari și o ampla analiza din partea Curții Constituționale atunci cand a avizat-o, a fost, in același timp, in mod nefericit și cea mai contestata inițiativa democratica și constituționala…