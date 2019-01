Stiri pe aceeasi tema

- Cu camera video, microfon si casca. Asa a incercat un barbat sa sustina examenul teoretic pentru permis. Candidatul incerca a cincea oara sa treaca de aceasta proba, dar nu a mai reusit.

- Foaia matricola emisa pe numele lui Liviu Dragnea a fost descoperita de anchetatori intr-un dosar privind o facultate fantoma care emitea diplome universitare. Audiat la DNA, politicianul confirma ca a fost la facultatea de contabili, dar in perioada 2003-2004 si nu-si mai aduce aminte mare lucru. De…

- "Domnul Dragnea, nu vreau sa fiu prost inteles, mai ales de el, este o persoana, nu se poate totul sa se invarta numai in jurul lui. Pana la urma, si ceilalti ar trebui sa se gandeasca. El a fost legal ales, a candidat, in fine. Dar nu putem sa ocolim problema asta si sa mergem mai departe? In sensul,…

- Social Democratic Party (PSD, major at rule, ed.n.) leader Liviu Dragnea came at the meeting of the PSD's National Executive Committee with two suitcases in which, as Dragnea said, there are "donuts from the Rise Project" as well as "documents that have not made it to DNA [National Anticorruption…

- Incident la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), unde are loc un nou termen in apelul formulat de liderul PSD, Liviu Dragnea, la condamnarea de trei ani si sase luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Reporterul Antena3, Roxana Ciuca, relata in direct…

- Aproape 1000 de elevi din județul Teleorman au depus cereri pentru a beneficia de ajutorul social acordat in cadrul programului ”Bani de liceu” in anul școlar 2018-2019. Cererile au fost depuse in perioada 1-23 octombrie 2018, iar pana la 27 octombrie s-a finalizat centralizarea acestora prin portalul…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, s-a folosit și el de instituția acțiunilor la purtator pentru a-și masca și pentru a-și putea înstraina oricând participația la ferma de porci deținuta în comuna Salcia, Teleorman.

- U Craiova va intalni in optimile Cupei Romaniei formatia de Liga a 3-a Turris Oltul Turnu Magurele, marti, de la ora 19:00, pe arena Municipal din Turnu Magurele. Alb-albastrii merg in Teleorman din postura de detinatori ai trofeului si