- Liga 2, etapa a 24-a. Meciuri tare azi: Foresta – Chindia și Calarași – Afumați. Duminica se joaca UTA – Hermannstadt. Sambata, 10 martie 11.00 Luceafarul Oradea – FC Arges Foresta Suceava – Chindia Targoviste Stiinta Miroslava – Metaloglobus Bucuresti Pandurii Targu Jiu – CS Mioveni Sportul Snagov…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Orbit de gelozie și suparat ca fosta lui iubita intenționa sa plece la munca in strainatate, un tanar de 23 de ani din județul Arad și-a impușcat mortal ex-concubina, dupa care s-a sinucis. Crima a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, chiar in cafeneaua in care muncea victima. Femeia ucisa avea…

- Un polițist din Arad a fost retinut, in noaptea de marți spre miercuri, de catre colegii sai, dupa ce, beat fiind, a calcat cu mașina un biciclist care traversa regulamentar strada, pe o trecere de pietoni. Șoferul, agent de poliție la o secție din oraș, gonea cu viteza nebuna pe bulevard, in condițiile…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Rafael-Emanuel Neamțiu, un tanar de 23 de ani, și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, pe nume Luca Gabriela, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit primelor informații…

- Tragedie pe o șosea din Arad! Un barbat de 68 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulamentar. La volan se afla un polițist, iar martorii spun ca acesta a franat abia dupa ce a trecut de trecere. Impactul a fost atat de puternic incat barbatul a fost aruncat la […] The post VIDEO /…

- Magistratii Judecatoriei Strehaia au decis, marti, ca Leo de la Strehaia sa fie cercetat sub control judiciar. Hotararea poate fi contestata in termen de 48 de ore de la pronuntare. Surse judiciare citate de Mediafax au declarat ca Leo de la Strehaia s-ar fi impacat cu romanul stabilit in…

- Centrul pentru Investigatii Media (CIM) a organizat marți o conferința de presa pe tema recuperarii prejudiciilor din cadrul dosarelor DNA care s-au soldat cu condamnari definitive. La eveniment a partiicipat și Laura Codruta Kovesi, șefa DNA și ambasadorul Olandei Stella Ronner Grubacic, cea care a…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a decis modificarea informarii clientilor privind ingredientele continute de produsele brutariilor, covrigariilor si patiseriilor, informeaza romaniatv.net. Brutariile, covrigariile și patiseriile vor fi obligate sa iși informeze clienții, prin inscripționare…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- La ultima ediție “iUmor”, Mihai Bendeac și Veronica Gheorghe au oferit un moment inedit. Cei doi s-au sarutat pasional, dupa ce actrița l-a provocat pe indragitul artist la un joc. Dupa mai multe glume, Veronica Gheorghe a trecut la acțiune și l-a sarutat pe Mihai Bendeac, doar ca el nu a fost pe faza,…

- Leo de la Strehaia are, din nou, probleme cu legea. “Prințul țiganilor” a fost reținut, luni dimineața, de polițiștii din Arad și dus la audieri. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa vanda o statueta despre care spunea ca este din aur. Acesta solicita suma de 40.000 de lei din partea unui…

- OSCAR 2018 PREMIILE OSCAR 2018. Regalul cinematografiei mondiale se intampla, in noaptea de duminica spre luni, in Dolby Theatre din Holywood. Decernarea premiilor Oscar pe acest an are loc, la fel ca intotdeauna, in decor festiv, iar in centrul atenției este covorul roșu unde pașesc celebritațile.…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- O femeie de 69 de ani din Arad a murit, luni, in spital, ea fiind diagnosticta cu gripa la inceputul lunii februarie, cand a fost internata. Pacienta nu fusese vaccinata si avea si alte afectiuni cronice, acesta fiind al treilea deces al unui bolnav de gripa inregistrat in Arad, in timp ce la nivel…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Una dintre cele opt persoane ranite in accidentul de circulatie care a avut loc duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, a decedat, au anuntat oficiali ai Prefecturii Vaslui. Potrivit acestora, este vorba despre conducatorul auto aflat la volanul autoturismului inmatriculat in judetul Vrancea.…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- S-a descoperit ca se pot spune multe adevaruri despre personalitatea unei pesroane in funcție de ora la care s-a nascut. Daca nu stii ora la care te-ai nascut, intreaba-ti parintii. Iata ce spune ora la care ai fost adus pe lume despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur.…

- MESAJE DE DRAGOBETE. MESAJE DE DRAGOBETE. TOP 24 de declarații de dragoste pe care i le poți face atat azi, 24 februarie, cat și in orice alta zi persoanei dragi din viața ta: 1. Tu ești visul meu… unicul meu vis… aș vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang așa de tare […] The post MESAJE…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- Sistemul medical este in alerta maxima! Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri seara, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal. Numarul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 47. Este vorba despre un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Tulcea,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Smiley a jucat la dublu cu Gina Pistol și Ana Baniciu, dupa cum a dezvaluit ieri Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania. Astazi, Gina Pistol a postat și o reacție, care a dat de gandit prietenilor ei virtuali. Vedeta a postat un mesaj dur, despre care fanii ei cred ca le este destinat Anei Baniciu…

- O intreaga comunitate este in stare de șoc, la Beliu, in județul Arad, dupa ce un student eminent, care avea și in liceu numai note de 10, a murit, marți dimineața, la spital. Tanarul era internat la Ineu, de cateva zile, iar apropiații credeau ca acesta a suferit complicații din cauza unei raceli.…

- In data de 20 februarie 2018, la nivel național sunt inregistrate 30.224 locuri de munca, potrivit evidențelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), realizate pe baza datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.813,…

- Alerta printre jandarmii și polițiștii din Ineu, județul Arad, dupa ce un elev de liceu a venit la școala cu un pistol. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, a stat de vorba cu directoarea liceului unde s-a petrecut incidentul și a aflat toate detaliile. (VEZI ȘI: VIDEO EXCLUSIV. PABLO ESCOBAR AL ROMANIEI…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- Carmina s-a intors la Arad, la mama ei, Ami Teiceanu, insa ii simte lipsa tatalui. Fiica cea mare a lui Liviu Varciu i-a transmis un mesaj emoționant artistului. El și fosta lui iubita au cazut de comun acord ca adolescentei ii este mai bine la Arad, acolo unde a stat pana acum cateva luni. Cu […] The…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Potrivit legii, beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, urmatoarele categorii de persoane: persoanele cu handicap grav, persoanele cu handicap…

- Toate cladirile din județele Timiș și Arad, aflate in proprietatea Uniunii Bulgare din Banat Romania (U.B.B.-R.) vor fi puse sub sechestru, anunța reprezentanții formațiunii. Potrivit acestora, masura a fost luata de organele de inspecție fiscala care au constatat ca U.B.B.-R. a achitat sume in contul…

- La acțiune au participat cei de la Direcția Regionala Vamala Timișoara impreuna cu Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara. Controalele s-au desfașurat in piețele din municipiul Arad și au vizat comerțul cu produse de contrabanda. „Pe timpul desfașurarii actiunii au fost depistate patru persoane…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat un control in magazinul Auchan din Vivo Constanta la raionul de produse congelate. Au fost prelevate mai multe probe de la pestele congelat iar in urma analizelro effectuate in laboratoare specializate s a constatat ca produsele analizate nu corespund etichetelor…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi lui 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache, fiind surprinsa și de Revelion…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, traficul rutier pe DN7 este blocat la iesirea din localitatea Vladimirescu catre Arad, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit informatiilor, o persoana…

- Incidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20.30, in timp ce victima cobora din tramvai. Dupa metoda cunoscuta, cei patru au inconjurat-o și au reușit sa ii fure portofelul in care se aflau 800 de lei și acte personale. Ei au fost insa observați de ceilalți calatori, iar scandalul…

- Accidentul a avut loc pe strada Berzei din Capitala. O masina de politie a fost implicata. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul. Citeste si Accident grav pe Autostrada A1. Doua persoane au fost…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017,...

- Academia de Fotbal "Gheorghe Hagi" și-a stabilit perioadele de selecții pentru anul 2018. Clubul constanțean va organiza acțiuni de selecție atat pentru copiii din Constanța, cat și pentru cei din intreaga țara, pentru urmatoarele generații de varsta: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 și 2011.Generația…

- Accident produs luni dimineata pe A1 Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital în urma unui accident produs luni dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti- Iflov. Astfel, o persoana constienta descarcerata…