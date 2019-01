Stiri pe aceeasi tema

- Madalina, iubita lui Tudor Simionov, romanul ucis la Londra in seara de Revelion, nu-și mai gasește cuvintele prin care sa-și arate durerea pe care o simte in urma tragediei. Madalina și Tudor Simionov urmau sa se casatoreasca și aveau planuri mari impreuna.

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, la Romania TV, ca inca mai are resursele morele și pshice sa o ia de la capat. "Maine este ziua mea și ma bucur ca o sarbatoresc in libertate", a spus Elena Udrea, precizand ca „am resurse morale și pshice sa o iau de la capat". Elena Udrea sustine…

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea. Adrian Aleandrov a reacționat imediat, publicand un mesaj pe Facebook.„In urma cu 2 saptamani, postam un mesaj prin care il rugam pe Mos Craciun sa o aduca acasa pe Elena, pentru a petrece sarbatorile…

- In ciuda progreselor tehnologice si a hardware-ului deja disponibil al companiilor Oculus ce apartine de Facebook si Vive Studios al HTC, realitatea virtuala nu a reusit sa ajunga pe piata mare a vanzarilor de tehnologie. De aceea, HTC si-a...

- Descoperire inspaimantatoare in cartierul Telecentru. Cadavrul unui barbat a fost gasit strangulat in scara unui bloc de locuit. Incidentul a avut loc aseara, in jurul orei 19:00, scrie canal3.md.

- Edilul-șef a anunțat, marți, ca nu mai desființeaza abonamentele TimPark din zona roșie. Ideea i-a venit in 31 octombrie, cand a spus ca are sesizari de la timișoreni nemulțumiți ca unii șoferi blocheaza de dimineața pana seara locurile de parcare cu abonamente. Ulterior, primarul a facut și un sondaj…

- Admiratoarele lui Chris Brown au luat-o razna! Artistul ixi cautE sufletul pereche xi tipul de femeie pe care il cautE a xocat intregul showbiz international. Se pare cE aparitia fetitei sale l-a cumintit, iar acum vrea o femeie care sE fie un model in viatE pentru copil.

- Peste 40 de voluntari au raspuns apelului facut de Asociatia “Acasa in Banat” pentru a reface casa unei femei grav bolnave de epilepsie din Bucovat, judetul Timis. Acestia s-au strans sambata, 20 octombrie, si pana seara au reconstruit micuta casa de pamant pe o avea femeia.