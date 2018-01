Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristul care l-a dus la poliție pe subofițerul MApN care și-a ucis iubita a declarat ca il cunoștea pe barbat și ca, atunci cand l-a vazut urcandu-se in mașina, plin de sange, a crezut ca acesta era urmarit. Subofițerul MApN din Dambovița care și-a injunghiat mortal iubita , intr-un coafor, s-a…

- Prima partida a zilei la Australian Open a fost cea in care Ana Bogdan (104 WTA) a intalnit-o pe finalista de la US Open. Din pacate, meciul a fost extrem de scurt, americanca rezolvand calificarea intr-o ora si 14 minute.

- Fostul sef al ASF, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost afectat in perioada in care a fost anchetat.

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- La 22 de ani, Laura Dinca are planuri serioase pe plan personal! Iubita lui Cristi Boureanu isi doreste sa ramana curand insarcinata si sa-i daruiasca partenerului sau, care e mai mare cu 23 de ani, un copil. Fostul politician o are pe Ioana Boureanu din primul mariaj, cel cu Irina Boureanu.

- Romanul erou din timpul atentatului din Londra vrea sa dea statul britanic in judecata, susținand ca nu i-a oferit protecție si ca gestul sau de atunci i-a adus numai necazuri. Florin susține, conform stirilekanald.ro, ca eroismul de care a dat dovada l-a lasat pe drumuri și vrea acum sa dea in judecata…

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- S-au gândit ca este amuzant sa mearga la film cu fosta partenera, fara sa știe ca iubita actuala facea același lucru. Ceea ce s-a întmplat însa a fost de-a dreptul incredibil. Cuplurile, care le-au adus pe foștii lor parteneri sa urmareasca filmul ”The…

- Zdob si Zdub au susținut un recital la inalțime, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de Air Moldova. Pasagerii au avut parte de o surpriza de proporții. Totul a fost filmat și facut public pe contul de socializare. Baieții de la Zdob și Zdub au facut adevarat spectacol la inalțime. „Prietenii noștri de…

- Compania aeriana indiana Jet Airways a initiat o ancheta in urma unor rapoartele potrivit carora unul dintre pilotii sai si-a palmuit copilotul, o femeie, in timpul unui zbor de rutina intre Londra si Mumbai.

- Ce este strabismul?Strabismul este o anomalie oculara care consta in lipsa de paralelism a axelor globilor oculari, iar persoana care sufera de aceasta conditie medicala are privirea crucisa. Trebuie sa stii ca micutul poate privi tot timpul in acest mod sau doar in anumite momente, spre exemplu,…

- Cantaretul de muzica populara, Gheorghe Turda parea ca si a gasit mare dragoste la varsta de 70 de ani. Aceasta a recunoscut ca are o relatie cu o femeie pe care a placut-o inca din tinerete, pe nume Maria.

- Capitanul unui iaht si-a impuscat mortal iubita si apoi s-a sinucis. Tragedia care a indoliat doua familii s-a petrecut cu cateva zile inainte ca barbatul sa o ceara de sotie pe partenera sa. Acesta urma sa-i ofere inelul de logodna chiar de Craciun, scriu cei de la Daily Mail.

- O femeie in varsta de 35 de ani din Targu Jiu a trecut miercuri prin clipe de groaza. Simona Nitica a fost muscata de un caine pe o strada din zona de nord a municipiului. Femeia a mers la spitalul de la Pasarela, pentru a pri...

- Au fost momente tensionate la "Acces Direct"! Mirela Vaida a fost nevoita sa se impuna in fata uneia dintre invitate care a inceput sa vorbeasca urat in momentul in care prin telefon a intrat o cunoscuta de-ale sale si a facut dezvaluiri care o puneau pe mama celor noua copii intr-o lumina proasta.…

- Judecatorii nu pot face proteste sau greve. Mai mult, roba judecatorilor, confror legii, nu poate fi folosita in afara salii de judecata. Magistratul Adrian Toni Necșu trage un semnal de alarma asupra acestui aspect de incalcare grava a legilor privind funcționarea Justiției.

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova si cântaretul Enrique Iglesias au devenit la sfârsitul saptamânii trecute parinti de gemeni, potrivit site-ului specializat în celebritati TMZ, citat marti de EFE.

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- Regele Mihai este condus pe ultimul drum de romanii care apreciaza adevarata sa dimensiune istorica, dar din pacate pentru memoria Majestatii Sale, nu toti constientizeaza ce inseamna aceasta ultima zi de doliu national.

- Alex Ashraf, sotul Oanei Zavoranu, este adus din nou in fata magistratilor de fosta lui iubita, impreuna cu care are un baietel! Alexandra Oncescu l-a dat in judecata pe palestinian, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce-i cere bruneta fostului partener. (CITESTE SI: Atentie! Imagini…

- Cu sapte victorii in ultimele 11 meciuri oficiale, Viitorul lui Gica Hagi e una dintre cele mai in forma echipe din fotbalul romanesc, dar "Regele" are motive de suparare. Nu venite din partea lui Eric si Tucudean, care marcheaza la foc automat, ci din cauza fanilor constanteni. …

- Ladislau Boloni a iesit castigator din duelul antrenorilor romani din Belgia. Sambata seara, Royal Antwerp a invins Excel Mouscron, echipa lui Mircea Rednic, scor 1-0. Singurul gol al partidei a venit in minutul 71 si a fost marcat de Faris Haroun, in urma unui corner. Atat inainte,…

- George Tucudean a reusit o dubla in victoria Viitorului, 3-0 cu Concordia Chiajna, si l-a egalat pe Harlem Gnohere in clasamentul golgheterilor. Cu toate acestea, atacantul din Arad nu se gandeste la o plecare de la campioana Romaniei, in ciuda faptului ca e curtat de CFR Cluj. Tucudean a vorbit…

- Aventura lui Gareth Bale la Real Madrid se apropie de final. Diario Gol scrie ca galezul s-a inteles cu presedintele Florentino Perez sa poata pleca de pe Santiago Bernabeu, dupa ce a fost mai mult accidentat in timpul petrecut in capitala Spaniei. Gareth Bale nu mai regaseste…

- Gica Hagi s-a declarat multumit dupa victoria optinuta de elevii sai in ultimul meci de pe teren propriu din acest an, 3-0 cu Concordia Chiajna. "Regele" are incredere ca elevii sai vor scoate un rezultat bun si in partida urmatoare, cu FCSB. Viitorul e pe locul 5 in Liga 1 dupa…

- Diego Costa s-a transformat si e gata sa revina pe teren. Lasat sa plece de Antonio Conte de la Chelsea, atacantul spaniol a ajuns la Atletico Madrid, pentru care nu poate juca inca, dar se pregateste intens pentru momentul revenrii pe gazon. Fostul golgheter de pe "Vicente Calderon"…

- FC Barcelona ramane fara unul dintre cei mai vechi oameni. Javier Mascherano va pleca de pe Camp Nou, iar urmatoarea destinatie a fundasului argentinian ar fi, dupa cum sustine presa din Spania, Hebei Fortune. Acolo, "El Jefesito" va avea un salariu de 3 ori mai mare ca in Catalonia. …

- La conferinta de presa dinaintea meciului cu Botosani, Nicolae Dica a vorbit despre situatia lui Denis Alibec, cel care este "macinat" de accidentarile agonisite in acest sezon din Liga 1. Antrenorul FCSB-ul sustine a dat cateva detalii despre starea de sanatate a atacantului. Alibec a facut…

- Laura Dinca spune ca are ceva idei despre ce și-ar dori sa-i aduca Moș Niculae. Doar ca, planurile sale se pare ca ii vor fi date peste cap. Ce i-a sugerat Cristian Boureanu acesteia ca va gasi in ghete… Dupa un an agitat pentru fostul politician, care a stat ceva luni dupa gratii, in urma incidentului…

- Moment emotionant, vineri dimineata, la festivitatile organizate de Prefectura in Parcul 1 Decembrie din Oradea, cu prilejul Zilei Nationale. Dupa discursul prefectului Ioan Mihaiu, care a dat citire...

- Mara Banica a apreciat gestul Oanei Zavoranu, care a reusit sa aduca zambetul pe chipul atator oameni sarmani. DE RASUL CURCILOR. HAINELE de la pomana OANEI ZAVORANU, scoase la vanzare pe Internet. Cat cer pe ele FOTO "Zavo. Iubita si hulita. Judecata sau aparata. Nebuna sau prea sincera.…

- O audiere a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie a fost suspendata, miercuri, dupa ce unul dintre acuzati ar fi consumat otrava in timpul citirii sentintei, informeaza BBC News Online, conform Mediafax.Este vorba de Slobodan Praljak, fost lider al croatilor bosniaci, care…

- Eleganta si cocheta asa cum a fost tot timpul, stralucind ca un veritabil star de cinema, scrie wowbiz.ro. Pentru ca daca cuiva i se potriveste fara tagada statutul de "vedeta" in Romania, aceasta este Stela Popescu. Din sicriul rece, mult prea rege pentru un suflet atat de cald, care a usurat trupul…

- Șefii Borussiei au facut o ședința de urgența la Signal-Iduna Park imediat dupa dezastrul cu Schalke: 4-0 la pauza, 4-4 la final. Antrenorul olandez refuza sa demisioneze, dar soarta lui pare decisa. Doar o singura data in istoria Bundesligii o echipa mai eșuase dupa ce a avut 4-0 la pauza. Bochum,…

- Functionarii publici trimisi in judecata pentru fapte de coruptie nu vor fi suspendati din functie pe durata procesului. Decizia a fost luata astazi de plenul Camerei Deputatilor care a admis doar partial cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind statutul functionarilor…

- Laura Dinca si Cristian Boureanu sunt un cuplu de invidiat in lumea mondena. Cei doi indragostiti sunt din ce in ce mai fericiti si nu rateaza nicio ocazie de sa isi exprime dragostea unul fata de celalalt.

- Celebrul Mircea Nebunu a reușit sa impresioneze pe toata lumea, inclusiv pe liderii clanurilor interlope rivale, in cladirea Curții Supreme de Justiție, unde așteptau sa afle la cați ani de inchisoare vor fi condamnați.

- Astazi, in cadrul ședinței Guvernului, premierul Pavel Filip a vorbit despre situațiile de criza din perioada rece a anului dar și modul in care trebuie pregatite Ministerele pentru iarna și in cazul situațiilor excepționale.

- Fundasul Patrice Evra ar putea fi dat afara de clubului Olympique Marseille, pentru faptul ca a lovit un suporter in timpul incalzirii dinaintea meciului din deplasare cu Vitoria Guimaraes, din Liga Europa, gest pentru care a primit cartonas rosu inaintea jocului.Clubul france a anuntat ca…

- Ce spune Speak despre nunta cu iubita lui, Ștefania. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au anunțat ca vor lansa melodia „Timpul”. Speak și Libelula formeaza un cuplu de mai multa vreme . „El e perfectionist cand vine vorba de mine si e enervant. Din prima nu are cum sa iasa…

- Speak are o noua relatie de cateva luni si pare mai multumit si mai fericit ca niciodata. Iubita lui Stefani, alias ”Libelula” , mai tanara decat el cu 11 ani, pare sa fie partenera ideala, iar cei doi au lansat și o piesa impreuna , intitulata „Timpul”.

- Niște șcene șocante de la un botez din Braila au ingrozit intreaga țara. Preotul Mazare a avut o ieșire nervoasa in timpul ceremoniei religioase și a inceput sa manevreze bebelușul intr-un mod revoltator. Acum, parintele este anchetat. Imaginile au fost postate pe Facebook și sunt facute in Parohia…

- Un preot a bruscat un bebelus in timpul botezului, imaginile fiind de-a dreptul socante. Botezul a avut loc in Biserica "Sf. Constantin si Elena" din Braila, iar imaginile din timpul slujbei de crestinare au ajuns virale pe internet.

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…