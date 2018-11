Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a petrecut la Roma. Victima este o romanca de doar 23 de ani care a fost pur și simplu executata de fostul sau logodnic. Barbatul de 36 de ani și-a chemat fosta prietena pentru o intalnire prin care urmau sa clarifice daca mai pot fi impreuna. Fata a simțit ca ceva este in neregula,…

- Un elev de 15 ani a lovit cu cuțitul un alt copil de aceeași varsta, pe o strada din Braila. Tragedia a fost evitata pentru ca victima a avut prezența de spirit sa se apere cu ghiozdanul. La agresiunea produsa pe 11 septembrie au asistat și doua colege ale victimei, iar in urma cu cateva zile au aparut…

- Un seism puternic, de magnitudinea 7,5, a zguduit vineri Insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, iar informatii despre eventuale victime nu erau disponibile imediat, relateaza AFP.Cutremurul a afectat centrul insulei, la o adancime de zece…

- Un elicopter militar s-a prabusit in vestul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile, care au precizat ca toti cei cinci oameni de la bord au murit, scrie news.ro.Oficialii au exclus un atac asupra aparatului de zbor, potrivit Reuters. Militantii talibani au intreprins in ultimele…

- Un barbat de 63 de ani din Capitala a murit lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Calea Orheiului. Victima locuia intr-un bloc din preajma locului unde s-a produs nenorocirea.

- Un copil în vârsta de 15 ani a fost ucis dupa ce a patruns cu bicicleta pe un drum principal fara sa se asigure. Tragedia s-a produs la intrarea în Faclia. Vineri, 17 august, un tânar de 21 de ani, a condus un autoturism marca BMW pe DN 22C, dinspre Cernavoda catre Constanța…

- Politistii IPJ Constanta au reusit sa identifice femeia gasita ieri inecata pe plaja in Mamaia. Potrivit IPJ Constanta, victima este o femeie de 69 de ani din Caransebes. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor ce au condus la deces. ...

- Mitingul Suceava Air Show a fost anulat dupa accidentul aviatic care a avut loc astazi pe aerodromul din Fratauti. Decizia a fost luata dupa ce in urma accidentului in care au fost implicate doua avioane, unul dintre piloti si-a pierdut viata iar celalalt, aflat in stare foarte grava, a fost transportat…