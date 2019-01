Stiri pe aceeasi tema

- De la noi aplicatii pentru inteligenta artificiala (AI) si pâna la televizoare cu ecrane tot mai mari si rezolutii cu si mai multi ”K”, roboti si aplicatii smart pentru locuinte, la CES 2019 sunt prezentate cele mai noi inovații brevetate de marile firme de IT, scrie agerpres..…

- Cel mai mare targ de tehnologie din lume, Consumer Electronics Show (CES), se desfasoara in aceste zile la Las Vegas, publicul avand acces la cele mai noi dispozitive si gadgeturi prezentate de marii producatori mondiali, de la noi aplicatii pentru inteligenta artificiala (AI) si pana la televizoare…

- Fulgere gigantice deasupra norilor (imagine: NASA) ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. Hormon secretat in timpul exercitiilor fizice ar putea frana evolutia bolii Alzheimer [Hormonul numit irisin, pe care corpul il secreta in cantitati mai mari in timpul practicarii de exercitii fizice, ar putea preveni pierderea…

- Au existat mereu dezbateri privind diferentele dintre femei si barbati, mai ales din punct de vedere al sistemului neurologic si de cat de mare sau mic ar fi creierul femeilor comparativ cu al barbatilor. Lise Eliot, profesor in neurologie la Scoala e Medicina din Chicago sustine ca indiferent de cat…

- NASA doreste sa gaseasca urme de viata extraterestra. Desi agentia spatiala americana nu a gasit dovezi clare ale existentei extraterestrilor, un savant NASA crede ca deja am fost vizitati de extraterestri, aici, pe Terra, conform descopera.ro.Intr-o noua lucrare, Silvano P. Colombano, care…

- Studiile folcloristilor arata ca, surprinzator, alimentul de baza al taranimii romane a generat si cele mai multe superstitii legate de bucatarie si mancare. Mamaliga poate ajunge sa fie chiar si leac pentru dragostea cu nabadai.

- Compania chineza de eCommerce JD.com, cel mai mare rival al Alibaba, investeste puternic in inteligenta artificiala si procese de automatizare, livrari cu drone, camioane autonome, depozite inteligente.

- Cerințele de baza pentru funcțiile sofisticate avansate de asistența a șoferului și conducere automata sunt o ințelegere in detaliu și o evaluare precisa a intregii situații din trafic. Pentru a permite vehiculelor automate sa preia controlul de la șoferi, autovehiculele trebuie sa dezvolte o ințelegere…