VIDEO 50 de mumii, 12 ale unor copii, descoperite ntr-un mormnt faraonic din Egipt Cincizeci de mumii datând din perioada ptolemaica (305-30 î.Hr.) au fost descoperite de arheologii egipteni într-un mormânt faraonic din provincia Minya, informeaza BBC si DPA, citate de Agerpres.



Mumiile, dintre care 12 erau ale unor copii, au fost descoperite în patru camere funerare, aflate la 9 metri adâncime, în situl de la Tuna El-Gebel, aflat la sud de Cairo.







Unele mumii erau învelite în pânza, în timp ce altele fusesera asezate în sarcofage din lemn sau de piatra.



Identitatile mumiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

