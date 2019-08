Stiri pe aceeasi tema

- Un val ca un tsunami produs intr-o piscina plina a lasat in urma un dezastru. Mai exact, nu mai puțin de 44 de oameni au fost raniti, intr-un parc acvatic din China, dupa ce masina care facea valuri s-a defectat.

- Deflagratia a avut loc catre ora locala 17.45 (12.45, ora Romaniei) intr-un atelier al uzinei situat in localitatea Yima, in orasul Sanmenxia, la aproximativ 900 de kilometri sud-vest de Beijing, potrivit agentiei de presa China Noua. Inregistrari video difuzate pe retele de socializare surprind o enorma…

- Sase oameni au murit si peste 120 au fost raniti, dupa ce o tornada a lovit orasul Kaiyuan, din China.Tornada a avut la sol un diametru de cateva sute de metri, scrie antena3.ro. A scos copaci din radacini, a luat pe sus masini si a smuls acoperișurile mai multor cladiri.

- Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua. 20 de persoane ramase blocate sub daramaturi…

- Cutremur puternic in sudul Chinei. Cel putin 12 oameni au murit si 122 au fost raniti. Seismul de magnitudine 6 a avut loc noaptea, in provincia chineza Sichuan, la o adancime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure.

- Departamentul american al Energiei a interzis cercetatorilor sai sa se alature unui program controversat al Beijingului, menit sa atraga cei mai buni oameni de stiinta din lume in China, relateaza AFP. Intr-o circulara emisa discret saptamana trecuta si obtinuta miercuri de AFP, Departamentul interzice…

- Mii de persoane au ramas izolate, sapte persoane au murit, iar una este data disparuta in urma ploilor torentiale care au distrus drumuri si au provocat prabusirea mai multor locuinte din centrul si sudul Chinei, relateaza marti agentiile Reuters si Xinhua, relateaza Agerpres.Citește și: …