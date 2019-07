Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis reactioneaza la alegerea ministrului german al Apararii, Ursula von der Leyen, in functia presedinte al Comisiei Europene. Presedintele transmite un mesaj de felciitare pe Twitter."O felicit pe Ursula von der Leyen pentru alegerea in functia de presedinte al Comisiei Europene.…

- Ursula von der Leyen va deveni prima femeie la presedintia Comisiei Europene, in urma votului eurodeputatilor de la Strasbourg. Ursula von der Leyen a fost aleasa președinte al Comisiei Europene, cu 383 de voturi. Pentru a caștiga funcția, avea nevoie de minimum 374 de voturi. 327 de voturi au fost…

- Fosta ministru german al Apararii, candidata la postul important de presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a sintetizat marti dimineața in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg prioritatile pe care intenționeaza sa le urmeze daca va fi aleasa in aceasta functie, potrivit…

- In fata unui hemiciclu plin-ochi in Parlamentul European (PE) de la Strasbourg, von der Leyen, care infrunta marti dupa-amiaza votul in vederea succesiunii luxemburghezului Jean-Claude Juncker, si-a multiplicat angajamentele-cheie vizand sa-i convinga pe nehotarati.

- Dacian Ciolos, presedintele grupului liberal Innoim Europa din Parlamentul European, si-a exprimat marti sprijinul pentru Ursula von der Leyen la sefia Comisiei Europene, desi nu este clar daca a vorbit in numele acestui grup care numara 108 eurodeputati, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Ciolos…

- Ursula von der Leyen, care spera sa devina prima femeie la presedintia Comisiei Europene, va fi supusa marti votului eurodeputatilor la Strasbourg, un scrutin cu rezultat incert si la care alesii anti-UE ar putea juca un rol decisiv, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ursula von der Leyen, care spera sa devina prima femeie la presedintia Comisiei Europene, va fi supusa marti votului eurodeputatilor la Strasbourg, un scrutin cu rezultat incert si la care alesii anti-UE ar putea juca un rol decisiv, relateaza AFP. Pentru a-i succeda luxemburghezului Jean-Claude…

- Ursula von der Leyen este dedicata sustinerii regulilor UE privind independenta justitiei si libertatea presei, a indicat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dupa o discutie avuta joi cu viitoarea presedinta a Comisiei Europene, daca ea va fi validata si de Parlamentul European, informeaza…