Stiri pe aceeasi tema

- Dorința de a fi prezenți la Alba Iulia pentru Ziua Naționala a Romaniei i-a facut pe unii sa vina in oraș chiar și fara un loc de cazare. Din pacate nu toata lumea a reușit sa ajunga inapoi acasa, la timp. Așa s-a intamplat și cu un grup de 22 de elevi de gimnaziu din […]

- Pompierii militari au identificat, sambata noaptea, un autocar cu elevi, intr o parcare din Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, aceștia sunt din județul Olt și au venit aici pentru sarbatoarea de 1 Decembrie, dar nu au avut cazare. Sunt 22 de copii, cu varste intre 11 și 14 ani, insoțiți de un profesor.…

- Salvamontiștii din Alba au ridicat joi mesh-ul cu tricolorul Romaniei pe turnul clopotnița al Catedralei Incoronarii din Alba Iulia, un moment special in fiecare an. Steagul va ramane arborat pana dupa 1 Decembrie 2018. Pe mesh, deasupra culorilor naționale sunt trecuți anii „1918 – 2018”, alaturi de…

- Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria” a organizat cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale și al Arhiepiscopiei Alba Iuliei o ceremonie consacrata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Activitatea a avut loc pe platoul din fața Catedralei Incoronarii din Alba…

- Asociatia Nationala Cultul Eroilor „Regina Maria” a organizat cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale și Arhiepiscopiei Alba Iuliei, la Alba Iulia, o ceremonie consacrata implinirii a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Activitatea a avut loc pe platoul din fața Catedralei Incoronarii…

- Maine, 17 noiembrie 2018, va avea loc, in Cetatea Alba Iulia, o ceremonie militara și religioasa dedicata eroilor care și-au jertfit viața pentru Patrie. In cadrul activitatii, reprezentantii Asociatiei Nationale Cultul Eroilor „Regina Maria” – organizatie care isi desfasoara activitatea sub patronajul…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, Inspectoratul Școlar Cluj organizeaza un Tren al Unirii care va duce la Alba Iulia liceeni din mai multe municipii ale județului. Trenul va pleca pe 1 decembrie, dimineața, de la Dej, va aduna copii din Gherla, Cluj-Napoca, Turda și Campia Turzii și are programata…

- Optsprezece copii și o educatoare de la o gradinița din Barlad, Romania, au ajuns la spital, vineri, dupa ce au fost atacați de un roi de albine in gradina publica din oraș, unde se aflau intr-o vizita, scrie libertatea.ro.