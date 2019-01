VIDEO 10 peisaje incredibile si formatiuni naturale din jurul lumii

Cand alegem sa ne plimbam in natura , intalnim de obicei priveliști impresionante, dintre care unele au fost create de procesele geologice care au durat milione de ani și au dat naștere lumii pe care o cunoaștem astazi. Dovada pentru toate acestea se gasește sub forma stancilor, dealurilor și munților din jurul lumii, dar mai ales din anumite locuri care ies in evidența prin aspecul lor cu totul unic. Ca sa nu trebuiasca sa calatorești prea departe ca sa vezi aceste minuni naturale, am adunat zece filmari de calatorie pentru a-ți prezenta cele mai frumoase creații geologice din jurul lumii.…