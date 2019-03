Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata duminica intr-o tornada care a provocat pagube "catastrofale" in statul Alabama din sud-estul SUA, potrivit anuntului facut de un serif local intr-o inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a canalului local de televiziune al retelei CBS, relateaza…

- "Pana acum, avem 14 morti confirmate", a declarat Jay Jones, seriful comitatului Lee, situat in estul statului Alabama, la granita cu Georgia. Mai multe persoane au fost date disparute, in timp ce altele au fost spitalizate, unele cu "rani foarte grave", potrivit sursei citate.Tornada…

- Cel puțin 14 persoane au fost ucise duminica de o tornada care a provocat daune "catastrofale" în Alabama, în sud-estul Statelor Unite, a declarat un șerif local citat de AFP."În acest moment, avem 14 decese confirmate", a declarat Jay Jones, șerif în…

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata duminica intr-o tornada care a provocat pagube "catastrofale" in statul Alabama din sud-estul SUA, potrivit anuntului facut de un serif local intr-o inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a canalului local de televiziune al retelei CBS, relateaza…

- Accidentul de microbuz de pe Autostrada Transilvania, din judetul Cluj, in care cinci persoane au fost ranite, a fost transmis live pe facebook de șofer.Intr-o postare pe facebook se vede cum șoferul care a provocat accidentul de microbuz in urma caruia cinci persoane au fost ranite, pe Autostrada…

- O tornada a facut ravagii prin trei cartiere muncitoresti la miezul noptii, provocand cel putin trei morti si un numar mare de raniti, scrie presa de stat. Aceasta a fost prima tornada care a lovit capitala cubaneza in ultimele decenii. Presedintele Miguel Diaz-Canela scris pe Twitter ca daunele provocate…

- Cel putin trei oameni au murit si mii de familii au ramas fara electricitate in Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia, marti dimineata, dupa ce o furtuna de zapada a provocat ninsori abundente in sud-estul Statelor Unite, unde stratul de omat a inregistrat in anumite locuri o grosime de pana…

- Conform unor relatari, s-a creat panica dupa ce a fost folosit un spray cu piper in clubul aflat in orasul Corinaldo, sase persoane pierzandu-si viata si late 100 de persoane fiind ranite, zece grav, scrie news.ro. Citeste si Facebook a primit o amenda de zece milioane de euro in Italia…