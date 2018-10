Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul norvegian "Vidar the Vampire", regizat de Thomas Aske Berg, a fost recompensat cu marele premiu, Dracula Trophy, la editia de anul acesta a Dracula Film Festival, care a avut loc in perioada 17 - 21 octombrie, in Brasov, potrivit unui...

- Caștigatorii premiilor oferite in cele cinci secțiuni competiționale ale ediției a 25-a AFF au fost anunțați in cadrul Galei de Decernare a Premiilor Astra Film Festival 2018, care a avut loc sambata, 20 octombrie, la ora 19.00, in Sala Thalia din Sibiu. Juriile competițiilor au decis caștigatorii premiilor…

- Un numar de 2.251 de filme din 60 de tari au fost inscrise in competitia de scurtmetraj international si scurtmetraj romanesc din cadrul Dracula Film Festival. Dintre acestea, au fost selectate 15 filme de scurtmetraj international care vor concura pentru premiul "Little Dracula 2018"…

- Un numar de 230 de filme din 57 de tari precum Israel, Romania, Norvegia, China, Italia au fost selectionate in competitia de lungmetraje a Dracula Film Festival 2018, ce va avea loc in perioada 17 - 21 octombrie la Brasov, la Centrul Cultural Reduta, Cinemateca Patria si Cinema One, au precizat…

- Festivalul Internațional Astra Film va avea loc intre 15 și 21 octombrie și va pune la dispoziția publicului o selecție de 101 filme, dintre care 56 vor participa in cele 5 secțiuni competiționale. Ediția de anul acesta reprezinta aniversarea a 25 de ani de explorare și experimentare a condiției umane…

