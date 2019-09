Victorioase, din nou, în „Casa Bufniţelor”! Activ Prahova Ploiești – National Ramnicu Valcea 29-21 (15-8) Petre Apostol Dupa eșecul suferit, in deplasare, in primul duel al sezonului cu principala rivala la caștigarea Seriei C a Diviziei A, Dacia Mioveni, echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiești (din cadrul clubului sportiv al Consiliului Județean Prahova) a revenit in „Casa Bufnitelor”, sambata, pentru meciul cu Național Ramnicu Valcea, contand pentru etapa a treia din campionat. Elevele antrenorilor Florin Ciupitu și Nicolae Nimu au impus ritmul inca din startul partidei, așa cum era de așteptat, de altfel, avand in vedere faptul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arad. UTA nu a avut nicio problema, astazi, in meciul cu Daco Getica, oaspeții necontand deloc in atac. Așa s-a nascut scorul fluviu, 6-0. Dar, elevii lui Laszlo Balint au mai ratat alte cateva ocazii imense, mai multe chiar ca și goluri. Dupa doua oportunitați imense pentru UTA, a…

- Astra și Dinamo se intalnesc intr-un meci din etapa a 10-a din Liga 1, de la ora 20:30. Partida e in liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 20:30 » Astra - Dinamo Click AICI pentru LIVE + statistici! Echipele probabile Astra: 33. Kitanov l 20.…

- Abia intorși din cantonamentul de pregatire sportiva care a avut loc in perioada 26-30 august la Costinești, cu sprijinul financiar oferit de Consiliul local Sf. Gheorghe, prin programul de finanțare „SFANTU GHEORGHE SPRIJINA SPORTUL”, sportivii Clubului Sportiv Samurai OPS din municipiu au participat…

- Gaz Metan Mediaș s-a impus, sambata, in fața Astrei Giurgiu, cu scorul de 1-0, in etapa a cincea a Ligii 1, potrivit Mediafax.Gaz Metan Mediaș a deschis scorul, in minutul 56, prin golul lui Buș. Echipele de start: Gaz Metan Mediaș: Pleșca – Pleașca, Constantin, Larie, Velisar…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, a organizat in data de 11 iulie 2019, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș, o intalnire cu reprezentanții mass-media de la nivel local și regional, susținuta…

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, la volanul masinii implicate in accident s-a aflat o femeie de 61 ani din Reghin, judetul Mures. Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Barbatul care s-a angajat in traversarea…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de fenomene meteorologice imediate ce se pot produce astazi in intervalul orar 09:05 - 09:45, grindina de mari dimensiuni, averse ce vor cumula 40 l/mp, pentru județul Mureș.