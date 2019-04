Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Denver Nuggets s-a calificat in turul al doilea al play-off-ului Campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), impunandu-se pe propriul parchet, cu scorul de 90-86, in meciul decisiv al confruntarii cu formatia San Antonio Spurs, disputat sambata seara potrivit Agerpres. …

- In cea de-a treia zi a Campionatului Mondial de tenis de masa de la Budapesta, trei sportive tricolore au patruns in turul secund. Irina Ciobanu a invins-o pe frantuzoaica Stephanie Loeuilette, scor 4-3 (11-9, 8-11, 9-11, 11-6, 7-11, 11-5, 11-2). Si Bernadette Szocs a acces in turul secund, dupa ce…

- Imediat dupa ce Tottenham a eliminat-o pe Manchester City in sferturile Ligii, scor 3-4, o imagine cu patru dintre vedetele londonezilor a devenit virala pe Twitter. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen și Davinson Sanchez au in comun ceva. S-au calificat in semifinale, vor intalni acolo…

- ​Dinamo București a câștigat meciul disputat în deplasare, în etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1, scor 1-0, împotriva celor de la Poli Iași. Echipa antrenata de Mircea Rednic a adunat 28 de puncte, în timp ce trupa lui Flavius Stoican a ramas cu 23.Dan Nistor…

- Porosenko s-a prezentat vineri dimineata la cabinetul medical al Stadionului Olimpic din Kiev, unde i s-a luat o proba de sange. Procedura a fost transmisa in direct pe pagina sa de Facebook, iar medicii au precizat ca s-au prelevat si esantioane de par si o proba de urina, care vor fi analizate…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.5 a avut loc in judetul Vrancea, la ora 21.00, la adancimea de 74 de kilometri.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost inregistrat la coordonatele 45.73 N ; 26.78 E, 154 km N de Bucuresti, 32 km V de Focsani, si 5…

- Roger Federer a avut un meci dificil in fața lui Marton Fucsovics, in sferturile competiției de la Dubai, insa s-a impus cu 7-6(6), 6-4 și mai are nevoie de doua victorii (in penultimul act il va intalni pe Borna Coric) pentru a caștiga al 100-lea titlu din cariera. In semifinale s-au calificat și Stefanos…

- Incercarile Iranului de a lansa un al doilea satelit pe orbita in ultimele doua luni s-a soldat cu un eșec, a anunțat vineri Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, intr-un interviu acordat postului de televiziune american NBC News, potrivit mediafax. Ambele incercari ale Administrației…