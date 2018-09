Stiri pe aceeasi tema

- • HC Buzau – CSU Suceava, sambata, de la ora 17,00 Dupa trei etape de foc in startul sezonului, in care au contabilizat tot atatea infrangeri, handbalistii buzoieni au sansa primei victorii. Sambata dupa-amiaza, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor, elevii lui Eliodor Voica vor intalni un adversar cu…

- • Politehnica Timisoara – HC Buzau 24-19 (9-10) Prima victorie intarzie sa apara pentru HC Buzau, acum, cand s-au derulat trei etape din Liga Nationala de handbal masculin. Exceptand meciul de debut, de la Baia Mare, elevii lui Eliodor Voica au fost foarte aproape de primele puncte atat in meciul de…

- Nici cei mai optimisti suporteri nu le-ar fi dat handbalistelor Gloriei vreo sansa in duelul cu Magura Cisnadie, programat sambata, la pranz, la Sala Sporturilor, in cadrul etapei a 3-a din Liga Nationala. Desi dadusera lovitura la Roman, etapa trecuta, elevele lui Dumitru Musi urmau sa intalneasca…

- Programul startului de campionat, primul din istorie pentru o echipa masculina buzoiana in Liga Nationala, nu este deloc cu noroc pentru HC Buzau. Dupa o confruntare la debut cu Minaur, la Baia Mare, din care au iesit extrem de sifonati (21-33), elevii lui Eliodor Voica primesc, sambata dupa-amiaza,…

- Promovata in primavara pe prima scena a handbalului feminin romanesc, SCM Gloria si-a facut, duminica dimineata, la Sala Sporturilor, debutul in noul sezon al Ligii Nationale. Parcursul elevelor lui Dumitru Musi si Romeo Ilie a inceput intr-o sala aproape plina, cei peste 1.000 de spectatori savurand…

- Handbalistii buzoieni fac vineri dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, o ultima repetitie generala inaintea debutului in Liga Nationala. De la ora 17,00, intr-un meci amical, HC Buzau intalneste divizionara secunda HCM Vaslui, prilej pentru antrenorul Eliodor Voica de a face ultimele retusuri inaintea jocului…

- E totul stabilit! Meciul de debut al echipei feminine de handbal, prin care Buzaul revine, dupa 7 ani, in elita primei ligi din Romania, a fost programat pentru duminica, de la ora 11,00, la Sala Sporturilor. In runda inaugurala a noii editii a Ligii Nationale, SCM Gloria are parte de o adversara care…

- • SCM Gloria – HCM Rm. Valcea, pe 2 septembrie, la Sala Sporturilor SCM Gloria si-a aflat cu exactitate programul dupa care va evolua in viitorul sezon al Ligii Nationale de handbal feminin. Dupa ce a stabilit “tintarul” competitional, Federatia a revenit si a anuntat datele la care sunt programate…