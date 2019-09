Victorii internaţionale pentru echipele de juniori de la CSM Ploieşti Doua dintre echipele de handbal juniori ale CSM Ploiesti, cea de junioare II si cea de juniori III, au participat, in perioada 28 august – 1 septembrie, la cea de-a doua editie a „Fagaras Handbal Cup 2019 International Tournament”, reusind sa castige competitia la categoria lor de varsta.Fetele pregatite de Robert Comendant au avut un parcurs cu 5 victorii, o remiza si o infrangere, care le-a asigurat castigarea competitiei intrucat s-a jucat „fiecare cu fiecare”, intocmindu-se, apoi, clasamentul final. Rezultatele echipei CSM Ploiesti au fost urmatoarele: 29-10 cu CSS Sighisoara, 23-23 cu Angyalfoldi… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Educatia financiara este foarte importanta pentru orice persoana, indiferent daca activeaza in domeniul financiar sau nu. Fiecare roman trebuie sa inteleaga cum sa-si gestioneze chibzuit banii si ca, inca de la tinerete, este esential sa-si planifice viitorul. In lumea financiara, timpul este unul…

- ​​În ultimii 5 ani, salariile nete au crescut consistent, alimentând efectul de avuție în creștere. Avem bani mai mulți în buzunare, dar putem oare cumpara mai mult din aceeași marfa ca în 2015? HotNews a obținut de la INS prețurile de acum 5 ani la câteva categorii…

- Acesta a precizat ca inca de joia trecuta au inceput sa fie efectuate masuratori ale radioactivitatii pe teritoriul Romaniei, care nu au semnalat depasiri ale nivelului de 5 bq/mc."Afland ca a existat un incident cu posibile influente radiologice, conform procedurilor interne, ofiterul…

- In sezonul de vara 2019 s-au inregistrat peste 190.000 de nopti platite cu vouchere de vacanta, cu 269% mai mult decat anul trecut, cand au fost doar 52.000 de nopti platite cu tichete. Litoralul, Valea Prahovei, statiunile balneare si principalele orase din tara sunt in topul destinatiilor…

- In sezonul de vara 2019 s-au inregistrat peste 190.000 de nopti platite cu vouchere de vacanta, cu 269% mai mult decat anul trecut, cand au fost doar 52.000 de nopti platite cu tichete. Litoralul, Valea Prahovei, statiunile balneare si principalele orase din tara sunt in topul destinatiilor…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- In perioada 4-5 iulie, la Alba Iulia, s-a desfașurat FESTIVALUL INTERNATIONAL CONCURS DE MUZICA POP PENTRU TINERI ȘI STUDENȚI „VOICES”, ediția a VII-a. Pe scena Casei de Cultura a Studenților au urcat 11 concurenți din 5 centre universitare și din Bulgaria, foarte bine pregatiți in arta interpretarii…

- In perioada 02.07.2019 05.07.2019, se vor desfasura doua transporturi cu depasiri pe traseul :BISTRITA ndash; DN17 ndash; SARATEL ndash; DN15A ndash; DN16 ndash; REGHIN ndash; DN15 ndash; TARGU MURES ndash; DN13 ndash; DC59 ndash; DC58 ndash; DANES ndash; DN14 ndash; SIGHISOARA ndash; DN13 ndash; CENTURA…