- Vladimir Putin este, pentru majoritatea rusilor, o combinatie între o figura parinteasca si un macho. Multi îl considera singurul destul de puternic sa reziste presiunilor Occidentului si sa readuca tara la gloria pierduta.

- Aflat la conducerea Rusiei din 1999 pana in prezent, Putin și-a atras numeroși critici, unii mai vocali decat alții, iar presa internaționala scrie ca o parte dintre aceștia și-au gasit sfarșitul in mod suspect. Au fost cazuri de sinucideri in circumstanțe bizare, de crime in plina strada sau de otraviri…

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si încearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, în interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly înaintea scrutinului prezidential, despre

- Duminica, 18 martie, in ziua in care se implinesc 4 ani de la anexarea Crimeei la Rusia, Vladimir Putin candideaza pentru a-si adjudeca fara emotii cel de-al patrulea mandate de presedinte al Federatiei Ruse. Putin se afla deja la conducerea statului rus de 18 ani, cu un intermezzo de 4 ani ca premier,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International.

- Presedintele rus Vladimir Putin este un lider puternic, care are capacitatea sa rezolve mai multe probleme ale comunitatii internationale, a declarat premierul japonez Shinzo Abe intr-un interviu pentru o televiziune din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Busturi ale lui Iosif Vissarionovici Djugasvili apar ca ciupercile dupa ploaie. Un sef al FSB justifica epurarile fostului dictator iar Vladimir Putin denunta o ”diabolizare excesiva” a tiranului. In fiecare an, in ziua de 5 martie, ziua morti lui Stalin, militanti comunisti i-au depus flori pe mormantul…

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Presa rusa a comentat cu grade diferite de entuziasm discursul anual privind starea natiunii rostit joi de Vladimir Putin. Presa apropiata de Kremlin, precum Russia Today, a ales titluri precum "Ascultati-ne acum!" si a insistat pe dezvalurile lui Putin privind noul arsenal nuclear rus. In schimb, presa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa lase in urma infrangerea cu Spania si ''stejarii'' sa castige meciul de sambata cu reprezentativa Rusiei, in Rugby Europe International Championship. …

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, in discursul despre starea națiunii, ținut cu cateva saptamani inaintea alegerilor, scrie...

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters."Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Vladimir Putin a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii, ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete. „In special, a inceput faza activa a testelor cu noul sistem de rachete care contine o racheta intercontinentala grea pe care am numit-o ‘Sarmat’. Acest sistem de rachete…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, în discursul despre starea națiunii, ținut cu câteva saptamâni înaintea alegerilor, scrie BBC.

- Rusia si Austria reafirma faptul ca nu exista nicio alternativa pentru Acordul de pace de la Minsk care ar putea functiona in rezolvarea crizei din Ucraina, a declarat presedintele Vladimir Putin, in urma unei discutii avute cu Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat instaurarea, incepand de marti, a unui "armistitiu umanitar" cotidian in Ghouta Orientala, in Siria, fief al insurgentilor si tinta a unei ofensive sangeroase din partea regimului lui Bashar al-Assad, informeaza luni agentiile de presa ruse, potrivit AFP. "La…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a salutat luni ''devotamentul'' si cariera scriitorului si jurnalistului rus Alexander Prohanov, cunoscut pentru pozitiile sale ultranationaliste, staliniste si antisemite, relateaza AFP. "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP. A doua zi dupa deschiderea JO 2018,…

- Cu mai puțin de o luna inainte de ziua alegerilor prezidențiale, presa de stat din Rusia il acuza pe contracandidatul comunist al lui Vladimir Putin ca minte in legatura cu averea din strainatate a familiei sale.

- Castigatoare a competitiei in 2012, Agnieszka Radwanska (31 WTA) nu a putut evita o eliminare prematura de la Dubai, poloneza fiind invinsa de Daria Kasatkina (Rusia - 24 WTA). Partida a fost una echilibrata, diferenta facandu-se la cele mai mici detalii: 7-5, 6-4, dupa o ora si 56 de minute.

- Presa italiana scrie, vineri, despre victoria echipei FCSB in Liga Europa, impotriva formatiei Lazio Roma, scor 1-0, mentionand ca gruparea bucuresteana este una “modesta” si ca italienii continua seria meciurilor fara victorie.“Gnohere o pedepseste pe Lazio: meciul tur este al Stelei”, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a trimis condoleante omologului sau american Donald Trump pentru incidentul armat de la liceul din Florida, in urma caruia cel putin 17 persoane au fost ucise de un fost elev, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a primit de la Stafful electoral al candidatului prezidențial Vladimir Putin declarația cu privire la refuzul timpului de antena gratuit pentru dezbateri pe canalele naționale. Organizațiile de radiodifuziune au fost deja notificate in aceasta privința. Anunțul…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va intalni in viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, in statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile ruse de presa, citate de Reuters. Rusia va gazdui in acest…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Echipa de tenis a Romaniei conduce formatia Luxemburgului cu scorul de 2-1, dupa ce perechea Horia Tecau/Florin Mergea s-a impus cu 6-0, 6-1 in fata cuplului Raphael Calzi/Robi Tholl, duminica, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Dupa ce Japonia a achiziționat sisteme anti-balistice americane, spre nemulțumirea liderului rus, Vladimir Putin, Kremlinul anunța o masura care ar putea crește dramatic tensiunile in arhipelagul nipon.

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Trezoreria americana a dat publicitatii o lista de cetateni rusi aflati in legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin, care ar putea deveni tintele unor noi sanctiuni americane. 114 personaje politice influente din Rusia, in frunte cu premierul Dmitri Medvedev si ministrul de Externe, Serghei Lavrov,…

- Fiica președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost inșelata de partenerul de vița cu o vedeta a lumii mondene din Rusia. Momente deloc placute pentru fiica cea mica a președintelui rus Vladimir Putin, care de curand s-a lasat fotografiat la bustul gol . Katerina Tikhonova ar fi fost inșelata de magnatul…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Alexei Navalnîi, principalul lider al opozitiei din Rusia, a declarat, miercuri, ca va încerca sa boicoteze urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, afirmând ca acestea au rolul de a-l face pe Vladimir Putin

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Romania a fost in zodia protestelor in 2017. Daca la inceputul anului milioane de oameni au iesit zile intregi impotriva Guvernului si a OUG 13, acum Piata Victoriei a fost martora unor alte manifestatii de mare amploare pentru ca Parlamentul a modificat legile justitiei.Citește și: Pe banii…

- Rusia a realizat un sistem de radare cu acoperire completa, pentru prima data in istoria sa, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, la o reuniune de final de an a conducerii ministerului, la care a participat si presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agentia oficiala de presa rusa…

- Kremlinul va examina și aproba versiunea finala a programului de stat pentru inarmare a armatei in anii 2018-2027, pe care președintele rus Vladimir Putin il poate semna deja in aceasta saptamana, scrie publicatia Kommersant. Programul prevede ca Ministerului rus al Apararii sa-i fie alocate aproximativ…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt