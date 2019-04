Stiri pe aceeasi tema

- Fata in fata pentru prima data, cei doi rivali in alegerile prezidentiale din Ucraina, actorul de comedie Volodimir Zelenski si presedintele Petro Porosenko, s-au jignit vineri reciproc intr-o dezbatere pe cel mai mare stadion din tara, stadionul Olimpic, cu doua zile inainte de al doilea tur al alegerilor.…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski ramane la mare distanța de Petro Poroșenko in sondajele facute inaintea turului doi ale alegerilor prezidențiale din Ucraina ce va avea loc duminica aceasta, transmite Reuters.

- Volodimir Zelenski, actorul de comedie deja ales presedinte intr-o fictiune televizata, pare acum foarte aproape sa devina sef al statului si in viata reala, desi nu ezita sa se descrie el insusi drept ''clovn'' si nu are deloc experienta politica, scrie luni AFP intr-o prezentare a castigatorului…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko, candidat pentru un al doilea mandat, i-a indemnat duminica pe votantii contracandidatului sau Volodimir Zelenski sa il sprijine in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din 21 aprilie, in care se va confrunta cu actorul ucrainean iesit invingator in primul…

- Actorul de comedie Vladimir Zelenski, un novice in politica, s-a clasat pe primul loc, duminica, in primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina și il va infrunta in al doilea tur de scrutin, pe 21 aprilie, pe actu...

- Ucrainenii merg duminica la urne in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale care se anunta unul imprevizibil, cu un actor de comedie fara experienta politica in fruntea sondajelor si cu provocari colosale pentru o tara in razboi si afectata de dificultati economice grave, relateaza AFP. In primul…

- Peste 35 de milioane de ucraineni sunt asteptati duminica la urne pentru a alege presedintele Ucrainei, avand de ales in primul tur dintre zeci de candidati, insa favoritii potrivit sondajelor sunt actorul Vladimir Zelenski, fostul premier Iulia Timosenko si actualul ...

- In primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Ucraina se vor confrunta 39 de candidati, dintre care favoriti in sondaje sunt: actorul de comedie Volodimir Zelenski, actualul sef de stat Petro Porosenko si fostul premier Iulia Timosenko, relateaza joi AFP. Zelenski a fost deja ''presedinte'',...…