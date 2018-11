Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat litigiul arbitral in care a fost chemata in judecata de catre Alpiq AG Elveția (Alpiq) in fața tribunalului arbitral internațional, constituit sub egida Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții de la Washington (ICSID), potrivit unui comunicat…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, critica in termeni duri protocolul incheiat de Inspecția Judiciara cu SRI, precizand ca acest lucru arata cat de tare a fost implicat Serviciul in activitatea judiciara.Dana Girbovan transmite, pe Facebook, ca…

- "In ultima vreme suntem paralizati de controale, avem controale de la toti: de la Curtea de Conturi, de la ANAF, de la Consiliul Concurentei, de la ANRE. Poate ca este o coincidenta ca au venit toti in acelasi timp. Suntem acuzati ba ca vindem prea ieftin, ba prea scump...", a spus seful Hidroelectrica.…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, scrie News.ro.”Consiliul Concurentei…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Hidroelectrica pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania. Autoritatea a efectuat deja inspectii inopinate, derulate cu avizul Curtii de Apel Bucuresti.

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Hidroelectrica SA pe piața producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, se arata intr-un comunicat al autoritații de concurența. Consiliul Concurentei are suspiciunea ca Hidroelectrica…

- Guvernul intentioneaza sa achizitioneze participatia de 20% la Hidroelectrica de la Fondul Proprietatea, evaluata la circa 3,3 miliarde de lei, si prin urmare sa devina actionar unic al celui mai mare producator de electricitate si una dintre cele mai profitabile companii din Romania, potrivit unor…

- Scandalul protocoalelor semnate intre Serviciul Roman de Informații și instituțiile din justiție bubuie din nou. De data aceasta a fost facut public un protocol, neclasificat, incheiat intre Parchetul General și SRI. Acest protocol a fost incheiat in 07.12.2016, chiar inaintea alegerilor parlamentare.…