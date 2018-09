Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).

- Dinamo Bucuresti a pierdut cu 31-28 partida cu Ademar Leon, in cadrul Grupei D a Ligii Campionilor - etapa a 2-a. Campioana Romaniei ramane cu 2 puncte in clasament, dupa succesul cu Elverum din prima runda (26-24). In urmatorul meci, Dinamo va infrunta Thun (Elvetia), miercuri, de la...

- Dinamo a bifat o victorie extrem de importanta la debutul in grupa de Liga Campionilor, 26-24 cu Elverum, iar sambata sunt pregatiți sa furnizeze o mare surpriza, in deplasare, cu spaniolii de la Ademar Leon....

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins pe teren propriu, formatia norvegiana Elverum, cu scorul de 26-24 (12-11), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor. Pentru Dinamo au marcat Bannour 5, Komogorov 4, Kuduz 4, Sandru 3, Descat 2, Savenco 2, Zulfic 2, Gavriloaia…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia norvegiana Elverum, cu scorul de 26-24 (12-11), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor.Pentru Dinamo au marcat Bannour 5, Komogorov 4, Kuduz 4, Sandru 3, Descat 2, Savenco 2, Zulfici…

- Presupusul jihadist Ali Charaf Damache, suspectat de crearea unei organizatii jihadiste si extradat in SUA in iulie 2017, a pledat luni vinovat, in fata unui tribunal federal din Philadelphia, la acuzatiile de asociere la un grup infractional de orientare terorista.

- Actiunile desfasurate, saptamana aceasta, de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Timis nu au ramas fara rezultat. Oamenii legii au depistat doi straini care munceau la negru pentru doua societati comerciale din judet. S-a descoperit ca cei doi…

- Dinamo Bucuresti, campioana en titre a Romaniei la handbal masculin, a fost repartizata in Grupa D a Ligii Campionilor, alaturi de Abanca Ademar Leon (Spania), Elverum (Norvegia), echipe pe care le-a infruntat si la editia trecuta, Wacker Thun (Elvetia) si Riihimeen Cocks (Finlanda), potrivit tragerii…