- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei, a caștigat azi cu 3-1 primul meci al dublei confruntari cu Allianz MTV Stuttgart din al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor, dupa un meci intens. Vicecampioana Europei mai are nevoie de un succes pentru a avansa in grupele Ligii Campionilor, dupa ce ieri…

- In a doua runda a Diviziei A1, Volei Alba Blaj a caștigat in deplasare, cu UVT Agroland Timișoara, scor 3-0 (28-26, 25-20, 25-20), echipa din „Mica Roma” avand punctaj maxim. Cele doua formații se cunosc indeaproape, dupa partidele amicale disputate in intersezon, atat in Banat, cat și la Blaj. In etapa…

- Volei Alba Blaj a trecut dupa o dubla victorie de VK UP Olomouc (3-2 și 3-0), calificandu-se in turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, insa prestația echipei din “Mica Roma” inca nu este la nivelul așteptat, lucru remarcat și de antrenorul Darko Zakoc, la finele disputei retur, din Sala “Transilvania”…

- Vicecampioana Europei, Volei Alba Blaj, s-a calificat cu o dubla victorie in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor. Romancele s-au impus azi, 3-0 cu VK Olomouc, dupa ce in tur au caștigat cu 3-2. Alba Blaj are nevoie sa mai treaca de MTV Stuttgart pentru a ajunge din nou in grupe. Victorie la Olomouc,…

- În noul sezon oficial, Volei Alba Blaj a debutat cu o victorie muncita reușind sa câștige în 5 seturi confruntarea cu VK UP Olomouc din prima manșa a turului doi preliminar al Ligii Campionilor.

- Victorie pentru Volei Alba Blaj, in deplasare, la echipa VK UP Olomouc Cehia. Vicecampioana Europei la volei feminin in 2018, Volei Alba Blaj, a invins miercuri, in deplasare, formatia ceha VK UP Olomouc, cu scorul de 3-2, in mansa tur din turul secund al Ligii Campionilor. Meciul din Cehia a fost primul…

- Alba Blaj s-a impus foarte greu in Cehia, scor 3-2 contra VK UP Olomouc. A facut-o abia in setul decisiv și e acum mai aproape de calificarea in turul 3. Volei Alba Blaj și-a schimbat aproape total echipa dupa ce sezonul trecut a reușit sa ajunga pana in finala Ligii Campionilor, pierduta in fața turcoaicelor…

- CSM Bucuresti a debutat cu o victorie in grupa D a Ligii Campionilor la handbal feminin, invingand cu 36-31 (18-13) echipa maghiara Ferencvaros Budapesta, in meciul disputat aseara in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Bucuresti. Campioana Romaniei a controlat jocul cu vicecampioana Ungariei…