Stiri pe aceeasi tema

- Romania a invins reprezentativa Insulelor Feroe, in al doilea joc al preliminariilor Campionatului European de anul viitor, scor 4-1 (3-1), partida disputandu-se pe Stadionul “Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca, in prezeța a 12.000 de spectatori. “Tricolorii”, la care a fost titular fostul unirist…

- Nationala de fotbal a Romaniei a obtinut prima sa victorie din Grupa F a preliminariilor EURO 2020, 4-1 (3-1) cu reprezentativa Insulelor Feroe, marti seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din...

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei debuteaza pe teren propriu in preliminariile Euro 2020, marti, 26 martie, contra selecționatei din Insulele Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 21:45 (Pro TV). Tricolorii se prezinta in fața propriilor suporteri la trei zile dupa…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei debuteaza sambata, 23 martie, in campania de calificare la Campionatul European din 2020. In grupa F a preliminariilor, tricolorii intalnesc in deplasare Suedia, de la ora 19.00, partida fiind transmisa in direct de Pro TV. In lotul tricolor se afla si doi tineri…

- Pentru meciul de debut pe teren propriu al selectionatei antrenate de Cosmin Contra, FRF a anuntat ca biletele sunt disponibile online incepand de marti, 26 februarie, pe bilete.frf.ro si bilete.ro. Romania debuteaza pe teren propriu cu Insulele Feroe, la trei zile dupa confruntarea din Suedia.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, ca au fost puse in vanzare, in sistem on-line, biletele pentru prima partida din preliminariile EURO 2020 pe care echipa nationala de fotbal a Romaniei o va disputa la Cluj-Napoca impotriva selectionatei Insulelor Feroe, iar cel mai ieftin tichet de intrare…

- Nationala de fotbal a Romaniei debuteaza pe teren propriu in preliminariile Euro 2020 contra Insulelor Feroe. Partida va avea loc pe 26 martie, la Cluj-Napoca, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 21:45, la trei zile dupa confruntarea din deplasare cu Suedia. Federatia Romana de Fotbal…

- Vlad Chiriceș a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior la genunchiul stang in meciul naționalei cu Muntenegru (0-0). Internaționalul roman de 29 de ani a suferit o intervenție chirurgicala, iar acum se apropie momentul revenirii. Presa italiana anunța ca fotbalistul roman a fost…