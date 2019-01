Stiri pe aceeasi tema

- Campioana olimpica in 2018, la Pyeongchang (Coreea de Sud), Maren Lundby s-a impus in cele doua etape de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile pe care Rașnovul le-a gazduit in acest weekend. Sambata, norvegianca a reușit sarituri de 94, respectiv 95 metri, care i-au adus 247. ...

- Cele mai bune saritoare cu schiurile din lume se vor duela la Rașnov. Complexul de pe Valea Carbunarii va gazdui competitia pentru a cincea oara. Romania va gazdui pentru a cincea oara doua etape ale celei mai importante competitii feminine de sarituri cu schiurile, Cupa Mondiala, eveniment…

- Romania va gazdui, la Rașnov, intre 25 și 27 ianuarie, pentru a cincea oara doua etape ale celei mai importante competitii feminine de sarituri cu schiurile. Pe lista de concurs sunt inscrise 48 de sportive, din 14 țari. Nu lipsesc romancele Daniela Haralambie si Diana Trambitas, dar și ocupantele podiumului…

- Sportivul japonez Ryoyu Kobayashi a castigat marti etapa a doua a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, la Garmisch-Partenkirchen (Germania), dupa ce se impusese si luni, la Obertsdorf (Germania). Kobayashi a bifat a sasea victorie consecutiva din acest sezon, cu 266,6 puncte, dupa…

- Evgeniy Klimov a devenit duminica primul rus care a reusit sa castige o etapa din cadrul Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile, impunandu-se pe trambulina Malinka din statiunea poloneza Wisla, in primul concurs individual al sezonului 2018-2019.

