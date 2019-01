Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a debutat cu dreptul in 2019, castigand primul meci din noul an. In etapa a 11 a a Diviziei A, seria A, echipa de pe litoral, pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, a invins in deplasare HC Dunarea Braila DivA, scor 35 28 17 15 . In clasament,…

- Formatia feminina de handbal CSU Neptun Constanta va evolua, duminica, 13 ianuarie, de la ora 13, pe teren Dunarii ll Braila, intr-o partida contand pentru etapa a Xl-a Diviziei A, Seria A, prima a partii secunde de campionat. In clasament, lidera autoritara este AHCM Slobozia, cu 27 de puncte, urmata…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a incheiat anul cu o victorie, ieri, la Bacau, impotriva echipei gazde, CS Stiinta, scor 42-31 (20-19), intr-un duel contand pentru etapa a X-a a Diviziei A, Seria A. Constantencele antrenate de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie termina anul pe locul secund,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a sustinut, astazi, pe teren propriu, meciul din etapa a noua a Diviziei A, seria A.Aflate pe locul doi in clasament, jucatoarele pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au intalnit formatia de pe pozitia a treia, HCF Piatra Neamt, cele doua echipe…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanþa a reuºit sa administreze celor de la AHCM Slobozia prima infrangere a sezonului, scor 25-24, la Sala Sporturilor, intr-o partida din etapa a Vlll-a a Diviziei A, Seria A. Golurile formaþiei gazde, antrenate de Ionuþ Puºcaºu ºi Lacramioara Ilie, au fost…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta (antrenori Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie) a castigat, scor 44-23 (18-12), partida cu UAIC CNOT Iasi, disputata ieri dupa-amiaza, in deplasare, in cadrul etapei a 7-a a Diviziei A, Seria A. Succesul constantencelor era de asteptat, avand in vedere faptul…