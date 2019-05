Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Succesul lui „Ripi” pe „Dan Paltinisanu” era important si pentru cele doua „Poli” din oras. ASU Politehnica…

- Ripensia UVT Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Profitand de victoria concitadinei ASU Politehnica la Arad, Ripensia „sare” peste UTA in clasament…

- Golul a fost marcat de Ovidiu Herea, in minutul '80. Vineri, s-au mai inregistrat urmatoarele rezultate: Aerostar Bacau - Dacia Unirea Braila, scor 9-0; Energeticianul - UTA Arad, 2-2; Luceafarul Oradea - CS Mioveni, 2-2; Pandurii Tgargu Jiu - CS Balotesti, 4-0. Joi, Chindia Targoviste a invins, pe…

- Prima victorie din 2019 pentru divizionara B Aerostar Bacau. Invinsa la Targoviște și ținuta in șah runda trecuta, acasa, de Energeticianul, echipa lui Florin Bratu s-a revanșat sambata, la Timișoara, acolo unde a invins-o cu 2-1 pe ASU Politehnica in etapa a 24-a a Ligii a II-a. Aviatorii au deschis…

- Chindia Târgoviste a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), formatia FC Arges, în primul meci al etapei a 23-a a Ligii a II-a. În urma acestui rezultat, dâmbovițenii urca provizoriu pe primul loc, informeaza News.ro.Golul victoriei oaspetilor…