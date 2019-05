Ripensia UVT Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Profitand de victoria concitadinei ASU Politehnica la Arad, Ripensia „sare” peste UTA in clasament și este acum pe […] Articolul Victorie pe final de meci pentru Ripensia UVT. Timișorenii urca in clasament a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .