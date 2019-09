Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal din California a decis joi suspendarea temporara a aplicarii unei legi adoptate de acest stat din sud-vestul SUA care il viza pe presedintele Donald Trump si care ii obliga pe toti candidatii la nominalizare in cursa pentru presedintie sa-si faca publice declaratiile fiscale,…

- Deutche Bank a dezvaluit marti, intr-un document destinat unei instante americane, ca datele financiare legate de Donald Trump si trei dintre copiii sai, solicitate de democratii din Congres, includ declaratii fiscale, transmite Reuters.

- Guvernatorul democrat al statului California a promulgat, marti, o lege care ar urma sa il impiedice pe Donald Trump sa figureze in acest stat pe buletinele de vot in cadrul alegerilor primare din partid in vederea participarii la scrutinul prezidential, daca nu isi publica declaratiile de impozit.…

- Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, a semnat marti o lege care cere candidatilor prezidentiali sa isi publice declaratiile fiscale din ultimii cinci ani inainte de a putea candida in alegerile din acest stat, masura care se adreseaza direct presedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

- Guvernatorul democrat al statului California a promulgat marti o lege care ar urma sa il impiedice pe Donald Trump sa figureze in acest stat pe buletinele de vot in cadrul alegerilor primare din partid in vederea participarii la scrutinul prezidential, daca nu isi publica declaratiile de impozit,…

- Guvernatorul democrat al statului California a promulgat marti o lege care ar urma sa il impiedice pe Donald Trump sa figureze in acest stat pe buletinele de vot in cadrul alegerilor primare din partid in vederea participarii la scrutinul prezidential, daca nu isi publica declaratiile de impozit,…

- Donald Trump a angajat o procedura in justitie cu scopul de a impiedica o comisie parlamentara condusa de catre democrati sa obtina declaratiile sale fiscale la New York, unde se afla sediul Trump Organization, conglomeratul din care fac parte activitatile sale imobiliare, relateaza Reuters, conform…

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs sambata seara la o distanta de 5 kilometri sud-vest de mica localitate Petrolia din nordul statului american California, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 9,4 kilometri…