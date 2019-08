Timisoara Saracens a devenit favorita la ocuparea locului 1 in grupa A a Cupei Romaniei si prin urmare la accederea in finala competitiei. „Leii banateni” s-au impus dramatic astazi, pe final, cu 22-17 in fata gazdelor de la CSM Stiinta Baia Mare, in jocul din runda a doua. Maramuresenii au incheiat prima repriza in avantaj, […] Articolul Victorie mare, obtinuta dramatic de Timisoara Saracens in fief-ul rivalei Baia Mare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .