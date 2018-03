Stiri pe aceeasi tema

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Duminica, de la ora 18,30, la Sala Polivalenta din Cluj Napoca Accesul in sala la partidade handbal feminin Romania vs Rusia (azi, ora 18.30) se va face incepand cu ora 16.30. Ținand cont de condițiile meteo dificile și de faptul ca sala va fi arhiplina la startul meciului, suporterii echipei naționale…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati invita galatenii luni, 26 martie 2018, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expozitiei "Basarabia si Romania, la ceas aniversar". "Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf…

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- Potrivit unor surse diplomatice, Theresa May vrea "actiuni coordonate" ale tarilor Uniunii Europene pentru condamnarea atacului chimic atribuit Rusiei care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie. "Rusia a efectuat un atac indraznet si lipsit de inteligenta impotriva Marii…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a suferit prima infrangere in grupa 4 a preliminariilor CE 2018, miercuri, in deplasare, cu reprezentativa Rusiei, campioana olimpica en-titre, scor 30-25 (17-15).Pentru Romania au marcat Cristina Neagu 8 goluri, Pintea 3, Buceschi 3, Dragut 3, A. Popa…

- Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei s-a reunit duminica la Cluj, in vederea pregatirii si disputarii “dublei” cu Rusia din preliminariile Campionatului European din acest an. Din lotul convocat de selectionerul Ambros Martin face parte si interul formatiei zalauane, Ana Maria Dragut, handbalista…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times, scrie Mediafax.Ministrul german de Externe a…

- Presedintii din Serbia si China l-au felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru victoria inregistrata in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, unde a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate. Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care l-a felicitat pe Putin. "Va rog…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, sambata, ca Londra ia in considerare noi masuri impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Simona Inzaghi a alunecat și a cazut, de bucurie la golul lui De Vrij. Lazio s-a impus cu 2-0 in deplasare, 2-0 cu Dinamo Kiev, și, cu scorul general 4-2, merge in sferturile de finala ale Ligii Europa. Golul olandezului Stefan de Vrij, din minutul 83, i-a amuțit pe cei 52.639 de spectatori, sigiland…

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu novocioc, un agent neurotoxic de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei – ”singura explicatie plauzibila”, relateaza BBC…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va prezenta Parlamentului o serie de masuri care ar putea fi luate impotriva Rusiei, dupa ce termenul limita pentru ca Moscova sa ofere o explicatie privind otravirea unui fost spion rus a expirat la mizerul noptii de marti spre miercuri, scrie The

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil.

- Selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei, spaniolul Ambros Martin, a convocat un lot de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia din preliminariile Campionatului European - EURO 2018, potrivit site-ului Federatiei Romane de profil. Din cele 18 handbaliste, cinci joaca in strainatate,…

- Nationala masculina de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Ionuț Nedelcearu (21 de ani) a debutat duminica in campionatul Rusiei, jucand 90 de minute in remiza reușita de noua lui echipa, Ufa, cu Dinamo Moscova, 1-1. "Nede" a acceptat sa vorbeasca in exclusivitate pentru GSP.ro despre modul in care s-a adaptat la Ufa, ce impresii i-a lasat campionatul Rusiei,…

- Lynn Howells, selectionerul echipei nationale de rugby a Romaniei, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ''stejarii'' trebuie sa castige cu bonus ofensiv meciul cu Rusia, care se va disputa sambata, de la ora 16:00, pe stadionul Cluj Arena, in Rugby Europe International Championship. "Important…

- Capitanul echipei nationale de rugby a Romaniei, Stelian Burcea, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca vrea sa lase in urma infrangerea cu Spania si ''stejarii'' sa castige meciul de sambata cu reprezentativa Rusiei, in Rugby Europe International Championship. …

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Dezbateri aprinse in cadrul cursei electorale pentru presedintia Rusiei. Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski, a injurat-o pe Xenia Sobceak in cadrul unei emisiuni. In consecinta, jurnalista care candideaza la alegerile prezidentiale l-a stropit cu un pahar de apa.

- ”Se indeplinește dreptatea și pentru poporul roman, prin sabia Regelui Ferdinand, cu ajutorul intregei națiuni și gandul Reginei Maria”. Acest text de pe Arcul de Triumf din București arata ca Regina Maria, prima și ultima Regina a Romaniei Mari, a avut un rol esențial in realizarea acestui ideal, alaturi…

- Selecționerul Romaniei a anunțat ca pleaca de la Gyor dupa 6 ani petrecuți in Ungaria. El a semnat deja cu campioana Rusiei. Ambros Martin i-a anunțat saptamana trecuta pe conducatorii Gyorului ca nu-și va mai reinnoi angajamentul cu campioana Europei. Ibericul venit la Gyor in 2012, și-a prelungit…

- Denuntând comisiile, anchetele si 'ura între partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei în alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, într-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a

- Legea antipropaganda, votata la 7 decembrie 2017 de Parlamentul de la Chișinau, a intrat oficial în vigoare. Aceasta înseamna ca emisiunile informativ-analitice și militare și politice, retransmise în Moldova din Rusia, trebuie eliminate din grila, scrie report.md Radiodifuzorii…

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Rusia a vandut anul trecut armament in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari, un nivel stabil comparativ cu anul 2016, a anuntat miercuri agentia responsabila de exporturile de echipamente militare rusesti, Rosoboronexport, informeaza AFP."In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de puternica formatie a Portugaliei cu scorul de 4-1 (2-0), miercuri seara, la debutul sau in Campionatul European de futsal - EURO 2018, in Arena Stozice din Ljubljana. Tricolorii au facut un meci bun, pierzand mai drastic decat ar fi meritat in fata…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei se va duela cu reprezentativa Macedoniei, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti de sambata, de la Zagreb.Conform tragerii la sorti de la Zagreb, unde se incheie duminica CE, cele noua partide din faza play-off…

- Astazi, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – Mica Unire, cum a ramas evenimentul din 1859 consemnat in istorie. Pe 24 ianuarie 1859, unionistul Alexandru Ioan Cuza este ales domn al Țarii Romanești de catre deputații din Adunarea…

- Turneul de prezentare a trofeului Cupei Mondiale de fotbal a inceput luni la Londra cu o ceremonie la care au participat doi fosti castigatori ai competitiei, englezul Sir Geoff Hurst si italianul Andrea Pirlo, a anuntat site-ul FIFA. Inaintea Mondialului care va avea loc in Rusia intre…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Intr-un oras din Siberia a inceput cel de-al doilea proces al lui Mihail Popkov, un polițist care ar putea fi cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei! A fost gasit vinovat de uciderea a 22 de femei, dar apoi un detaliu infiorator a ieșit la iveala! Ce a marturisit criminalul?

- Doi din trei rusi considera ca tara lor are inamici, Statele Unite ale Americii reprezentind cel mai mare dusman, arata un sondaj publicat miercuri, relateaza themoscowtimes.com. Relatiile dintre SUA si Rusia sint la cel mai mic nivel istoric dupa presupusa interferenta a Kremlinului in alegerile americane.…

- Pentagonul a negat, marti, orice implicare intr-o serie recenta de atacuri cu drone asupra unor baze militare ale Rusiei in Siria, dupa ce Ministerul Apararii rus a sugerat ca armata americana ar fi putut ajuta insurgentii sirieni, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- FCSB nu se teme de Lazio. Presedintele Consiliului de Administratie al clubului de fotbal FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, duminica seara, la finalul Galei AFAN, ca sansele formatiei ros-albastre sunt de 50% in dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile de finala ale Europa League, precizand ca jucatorii…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Rusia a inceput stabilirea unei prezente militare permanente la bazele navala si aeriana din Siria, a declarat marti ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, dupa ce parlamentul de la Moscova a ratificat acordul cu Damascul care consolideaza prezenta Rusiei in Siria, transmite Reuters, citand agentia…