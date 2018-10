Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta, nou promovata in esalonul de elita din Romania, SuperLiga, joaca sambata, 27 octombrie, in deplasare, cu Timisoara Saracens, intr o partida restanta din etapa a sasea. Confruntarea incepe la ora 11.00 si este ultima sustinuta de formatia de pe litoral in turul de…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe rivala CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 27-15 (7-3), in derby-ul jucat sambata, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'' din Capitala, in etapa a sasea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Liderul a obtinut o victorie cu punct bonus ofensiv, gratie eseurilor reusite…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 26-14 (17-8), sambata, pe Stadionul Olimpia din Capitala, in derby-ul etapei a cincea a SuperLigii CEC Bank la rugby. ''Tigrii'' au reusit a patra lor victorie in acest campionat, in timp ce ''zimbrii''…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe nou-promovata SCM Gloria Buzau cu scorul de 31-10, sambata, pe Stadionul Ghencea, in etapa a cincea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Timisoara Saracens a intrecut-o pe CS Dinamo, la Bucuresti, cu 33-16, obtinand si punctul bonus ofensiv. CS Universitatea Cluj a reusit…

- Timisoara Saracens a invins echipa CSM Bucuresti cu scorul de 19-16, intr-un meci disputat sambata in etapa a 4-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Intr-un alt joc, CSA Steaua Bucuresti s-a impus in deplasare la CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 19-15, in timp ce SCM Gloria Buzau a dispus de CS Universitatea…

- Campioana en titre, Timisoara Saracens, a fost invinsa de CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 16-9 (13-6), sambata, pe Stadionul Ghencea, in derby-ul etapei a treia a SuperLigii CEC Bank la rugby. Timisorenii au suferit primul esec din acest campionat. Rezultatele etapei: CSM Stiinta Baia Mare - SCM Gloria…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 39-9, sambata, intr-un meci din prima etapa a SuperLigii CEC Bank la rugby. CSMB a reusit cinci eseuri in acest meci. In celelalte partide, Timisoara Saracens a surclasat-o pe SCM Gloria Buzau cu 51-6, CSM Stiinta…

- Editia 2018-2019 a SuperLigii CEC Bank la rugby va debuta pe data de 8 septembrie, la startul competitiei aliniindu-se opt echipe: Timisoara Saracens, CSA Steaua Bucuresti, CSM Stiinta Baia Mare, CS Dinamo Bucuresti, CSM Bucuresti, U Cluj, ACS Tomitanii Constanta si SCM Gloria Buzau, potrivit site-ului…