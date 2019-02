Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat sambata in finala de dublu a turneului WTA de tenis de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce au invins in semifinale cuplul Xinyun Han (China)/Darija Jurak (Croatia), cu 7-6 (4), 6-2.

- Perechea formata din Irina Begu si Monica Niculescu s-a calificat in finala turneului de la Hua Hin, dupa ce s-a impus in doua seturi, 7-6, 6-2, in fata perechii Xin-Yun Han (China) - Darija Jurak (Croatia), dupa o ora si 31 de minute de joc.

- Perechea romana Irina Begu/Monica Niculescu s-a calificat in finala de dublu a turneului WTA de tenis de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce au invins, sambata, cuplul Xin...

- Irina Camelia Begu și Monica Niculescu, favoritele numarul 2, s-au calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie International de la Hua Hin (Thailanda), dupa o victorie in doua seturi cu perechea Xin-Yun Han (China)/ Darija Jurak (Croația), scor 7-6 (4), 6-2.

- Irina Camelia Begu și Monica Niculescu, favoritele numarul 2, s-au calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie International de la Hua Hin (Thailanda), dupa o victorie în doua seturi cu perechea Xin-Yun Han (China)/ Darija Jurak (Croația), scor 7-6 (4), 6-2.

- Jucatoarele romane Irina Begu si Monica Niculescu, favorite 2, s-au calificat miercuri in semifinalele probei de dublu a turneului de tenis WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii de 250.000 dolari, dupa ce au invins perechea Kurumi Nara (Japonia)/Saisai Zheng (China) cu 6-2, 7-5. …

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, nr. 15 in ierarhia mondiala si principala favorita, s-a calificat marti fara probleme in optimile turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii in valoare de 250.000 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-3, 6-4, pe germanca Sabine Lisicki,…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de...