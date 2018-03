Stiri pe aceeasi tema

- Marian Dima Runda din acest week-end a primului esalon judetean programeaza cel mai asteptat duel al sezonului, rivalele, fruntasele, CS Blejoi si CS Paulesti urmand sa se intalneasca… la Plopeni, pe stadionul „Gheorghe Silaev” in ceea ce poate fi numit, fara teama de a gresi, derbyul sezonului. Cu…

- Bogdan Chitic Dupa o noua pauza fortata luata de fotbalul judetean, in weekendul trecut, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in aceasta saptamana s-au desfașurat o parte dintre meciurile turului al VI-lea din cadrul fazei judetene a Cupei Romaniei, care au consemnat cateva scoruri și detalii interesante.…

- Weekend-ul fierbinte din Seria a 5-a a Ligii a 3-a in ceea ce privește conjudețenele iși consuma și sub Dragana un episod: confruntarea dintre Metalurgistul Cugir (locul 5, 30 de puncte) și Fotbal Comuna Recea (ultima treapta a podiumului, 35 de puncte), vineri, 30 martie, de la ora 15.00. La a treia…

- Plecata cu șansa a doua, Foresta a caștigat miercuri dupa amiaza cu scorul de 2-0 partida de campionat susținuta in deplasare, cu FC Argeș, contand pentru etapa a XXIII-a a Ligii secunde. Chiar daca gazdele au atacat in permanența, sucevenii s-au aparat exact, cucerind trei puncte mari cu ajutorul…

- Ploieștiul și DN 1 – posibile tinte ale unor tacuri inamice Fl. Tanasescu “Nu, nu s-a trezit Jandarmeria Romana sa faca astazi, maine și poimaine exerciții antiteroriste la Ploiești și la Paulești, pentru a panica oamenii. Aceste simulari sunt imperios necesare, in contextul internațional actual”, a…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a castigat cu 82 57 36 23 meciul de astazi, de pe teren propriu, cu CSM Sighet, din faza semifinala a Ligii 1.Pe sferturi, scorul a fost 22 12, 14 11, 21 22, 25 12.Cu ocazia acestei partide, la Sala Sporturilor, cu sprijinul spectatorilor, s au strans dulciuri,…

- Meciul care a schimbat destul de serios datele problemei in ceea ce privește adjudecarea titlului național al ediției 2017-2018 din Divizia A1 de volei masculin a fost, fara indoiala, cel de la București, dintre CSA Steaua și Tricolorul LMV Ploiești. Caștigatori ai sezonului regular și lideri ai play-off-ului…

- Polițistul din Prahova care ar fi incercat sa se sinucida marți seara , a scapat cu viața și este internat la psihiatrie. Tanarul de 27 de ani este incadrat in Poliție de cațiva ani, iar apropiații spun ca nu și-a dorit niciodata sa fie polițist, el mergand la Academia de Poliție pentru ca așa au vrut…

- Victorie pentru echipa susținuta de Primaria Bradu in prima etapa a returului! Prima etapa a returului Ligii a IV-a a debutat sambata, 17 martie, de la ora 16.00, pe terenul sintetic de la Baza Sportiva Bradu. Echipa de fotbal CS Real Bradu, antrenata de George Stan, a jucat cu ACS Basarab Curtea de…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, in Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Dinamo s-a...

- CSO Plopeni – AFC Banești-Urleta 0-3 (0-1) Marcel Marin Stadion: „Gheorghe Șilaev”, Plopeni. Spectatori: 150. Au marcat: – /D. Paun (40), B. Ilioiu (47), Al. Petrescu (77). CSO Plopeni: V. Ion – Al. Leca (78 Al. Vasile), G. Radu, Craciun, D. Chejnoiu – A. Ștefan, Trica, C. Vlad (88 G. Georgescu), I.…

- FCSB și Viitorul joaca intre ele in prima etapa din play-off-ul Ligii 1, de la ora 20:45, pe Arena Naționala din Capitala. Partida e in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi meciul liveTEXT Roș-albaștrii tocmai au fost devansați de U Craiova, iar in…

- Dupa o pauza de o saptamana, meciurile din campionatul Ligii a II-a la fotbal s-au reluat sambata. Dunarea Calarasi s-a impus la limita in fata celor de la CS Afumati, scor 2-1, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XXIV. Chindia Tragoviste a plecat doar cu un punct de la Suceava, dupa ce Foresta…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, inaintea primului meci din play-out-ul Ligii I, ca formatia sa trebuie sa se ridice si sa inceapa sa respire printr-o victorie in partida cu Gaz Metan Medias de luni. "Am discutat cu jucatorii…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de...

- In aceasta dupa-amiaza s-a reluat campionatul Ligii A, in primul meci al rundei consemnandu-se o surpriza, nu atat prin numele castigatoarei, cat prin diferenta inregistrata la finalul celor 90 de minute. Celelalte meciuri ale rundei vor avea loc sambata.

- CS Phoenix Constanta a reusit o victorie importanta, marti seara, in Sala Sporturilor, impotriva echipei CS Agronomia Bucuresti, scor 75-61 (40-29), in ultima partida a turului, din faza semifinala a Ligii l de baschet feminin.Jucatoarele antrenate de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu au reusit…

- Dupa o lunga asteptare si amanarea meciurilor din 16-imile fazei judetene a Cupei Romaniei, la finalul acestei saptamani au loc partidele primei etape a returului Ligii A Prahova. Iata programul si avancronicile, cu precizarea ca joi seara vom reveni cu delegarile arbitirlor si observatorilor pentru…

- Gruparile Bukovina Vicovu de Jos și Dinamo Leonardo Oradea s-au intalnit, sambata, in prologul etapei a XV-a a Ligii a II-a de futsal. Sucevenii, locul 6 in ierarhie, s-au impus fara probleme in fata penultimei clasate, cu categoricul scor de 14-4.„A fost un meci mai lejer pentru noi și am ...

- Petrolul va “umple” golul prilejuit de amanarea startului in returul Ligii a III-a cu un meci amical, programat sambata, de la orele 12,00, la Tarlungeni, pe terenul sintetic din localitatea brasoveana. La capatul unei saptamani “ciudate”, in care din cauza zapezii cazute si a frigului galben-albastrii…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Echipele angrenate in campionatul Ligii A Prahova au desfașurat, la finalul saptamanii trecute, ultimele meciuri amicale dinaintea startului in sezonul de primavara, care este programat oficial in zilele de 3 și 4 martie, cu turul VI al Cupei Romaniei, faza pe județ. Printre…

- FCSB a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-0 (0-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul...

- Pe scurt, FC Petrolul a trebuit, in mod obiectiv, sa renunțe la deplasarea de la Aninoasa, pentru un ultim amical de dinaintea startului sezonului, iar asta din cauza ofertei neconvenabile de terenuri a gazdelor de la FC, iar CS Blejoi, la rugamintea gazarilor, a… anulat testul cu AS Strejnic, din Superliga…

- Deoarece spera ca, din vara incolo, echipa lor sa se confrunte, oficial, cu echipe din al treilea eșalon național fotbalistic, conducatorii de la CS Blejoi, campioana de toamna a Ligii A Prahova, au antamat meciuri amicale și cu formații de la acest nivel. Astfel, dupa un spectaculos 3-3 la Aninoasa,…

- Viitorul a castigat la ultima faza a meciului partida sustinuta in penultima etapa a acestui sezon regular pe teren propriu cu scorul de 2-1 (1-1) si pastreaza in continuare sanse la accederea in play-off-ul Ligii I. Moldovenii au deschis scorul prin Mihai Roman care a transformat in minutul 10 un penalty…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Meciurile amicale desfașurate la finalul saptamanii trecute de catre echipele din Liga A Prahova s-au disputat, in marea lor majoritate, pe terenuri greu practicabile, in urma precipitațiilor sub forma de lapovița și zapada, cazute in ultimele zile. Acest lucru a presupus…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii...

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii I. "Cea mai frumoasa amintire dintr-un derby este golul inscris de mine in Ghencea…

- CSU Craiova a invins, vineri, in deplasare, pe FC Voluntari, in etapa a 25-a a Ligii I. Este a doua victorie consecutiva cu 1-0 a juvetilor, dupa 1-0 acasa cu Sepsi. Cu acest succes, trupa din Banie a acumulat 50 de puncte si sta in coasta celor doua mari favorite la titlu, CFR Cluj si Steaua....

- Petrolul Ploiesti va “inchide” cantonamentul centralizat de la Buftea, astazi, contra unei alte divizionare C – CSU Craiova II. Cele doua echipe se cunosc, deja, dupa ce au jucat un meci test si in decembrie 2017, chiar primul joc cu Romulus Ciobanu pe banca tehnica, incheiat cu victoria galben-albastrilor,…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic In ultimele minute ale jocului amical disputat de campioana turului in Liga A Prahova, CS Blejoi, in compania divizionarei a IV-a ialomițene, Viitorul Axintele, saptamana trecuta, la Parcul Municipal Vest, pe teren și-a facut apariția, in garnitura oaspeților, și președintele…

- Marian Dima Alegerile pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, desfasurate ieri la Bucuresti, gazduite de Hotelul „Rin” au consfintit ramanerea in functie a lui Alexandru Dedu, in urma unui scrutin care poate fi declarat, fara teama de a gresi, „cel mai echilibrat din istorie”,…

- Alcatuit pe „mare fuga”, spre mijlocul ultimei luni a verii anului 2016, fiindca se apropia startul campionatului Ligii A Prahova, lotul oarecum eterogen al „noului Petrolul”, format dupa falimentul SC FC Petrolul, a fost trimis pe… 13 august, la Blejoi, pentru primul – și ultimul – meci amical de dinaintea…

- Bukovina Vicovu de Jos a inregistrat a treia victorie consecutiva de la startul returului Ligii a II-a la futsal, dupa ce s-a impus pe teren propriu in fata celor de la West Deva, cu scorul de 13-5 (4-2), intr-un meci contand pentru etapa a XIII-a. Gruparea suceveana a marcat prin C. Cardei (4), Ov.…

- FC Aninoasa a avut parte de o remiza spectaculoasa in cel de-al treilea amical al iernii. Pe teren propriu, echipa noastra a incheiat la egalitate, 3-3, cu CS Blejoi, liderul Ligii A din Prahova. Impotriva prahovenilor, jucatorii lui Balasa au inceput meciul cu frana de mana trasa, iar pana la pauza…

- La finalul cantonamentul de pregatire programat pe plan local, liderul turului ediției 2017-2018 a campionatului Ligii A Prahova, CS Blejoi, a avut antamat un meci amical, sambata, in județul Dambovița, per terenul formației din Liga a III-a, FC Aninoasa. Trupa antrenata de Cristian Balașa, fost jucator…

- Luni, 12 februarie 2018, la ora 19.00, in sala Olimpia, se va consemna primul angajament al meciului din etapa a IV-a a turului fazei semifinalei a campionatului Ligii 1 de baschet masculin, dintre CSM Ploiești și CS Cuza Sport Braila. O intrecere in care gazdele au acumulat, de la start, același numar…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a treia a fazei semifinale a Ligii 1, intalnind in deplasare ACS KSE Tg. Secuiesc. Victoria i a revenit formatiei oaspete cu scorul de 82 58. Tot astazi, Sala Sporturulor din Constanta a gazduit partida de baschet masculin…

- FCSB s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Gaz Metan Mediaș, intr-un meci contand pentru etapa a 23-a a Ligii I. In urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe prima treapta a clasamentului, cu un punct in fața CFR Cluj, dar și un meci in plus disputat. Gaz Metan Mediaș continua seria rezultatelor…

- Dupa ce a obținut semnatura ultimului transfer din pauza de iarna, mai exact cel al lui Adrian Vintila, de la FC Petrolul, campioana de toamna a Ligii A Prahova, CS Blejoi, a bifat și primul meci amical din 2018 – cu ocupanta poziției secunde din ierarhia turului Superligii B, CSC Berceni. Combatanți…

- Urcați pe 22 ianuarie 2018 la munte, in stațiunea brașoveana Cheile Gradiștei, componenții liderului turului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, au avut parte, in cea dintai zi a week-end-ului, de un prim meci-test, in compania unui adversar din același eșalon, dar din…

- Dupa ce au descoperit – și apreciat – in luna decembrie, anul trecut, la ultimul meci-test din 2017, cel cu CS Blejoi, calitatea deosebita a covorului cu iarba sintetica de pe terenul aflat in incinta Liceului Petrol, din Campina, conducatorii clubului gazarilor au programat tot acolo cel dintai amical…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- A revenit la antrenamente de marți, 16 ianuarie 2018, de la ora 17.30, și liderul ierarhiei Ligii A Prahova, la jumatatea intrecerilor, CS Blejoi. In pofida vremii de afara, cu ninsoare și ger, gradele din termomentre coborand sub zero, Irinel Dumitru și coechipierii sai au fost chemați la arena locala…

- Polițiștii Secției Rurale nr. 3 Blejoi au fost sesizați despre comiterea furtului unei biciclete dintr-o curte din comuna Paulești. In urma verificarilor efectuate, au identificat persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un barbat de 30 de ani, din orașul Baicoi. Cu ocazia cercetarilor, polițiștii…

- Odata facuta public, vineri, 5 ianuarie 2018, lista cu disponibilizații Petrolului pentru returul ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din Liga a III-a, conducerea campioanei de toamna a eșalonului de elita județean, CS Blejoi, a percutat pe loc și a luat primul contact cu fotbaliștii Alexandru…

- Liga A Prahova ar putea ramane, la jumatatea sezonului, fara unul dintre cluburile care au reprezentat un “punct de atractie” in ultimele sezoane! Este vorba despre C.S. Cornu, grupare unde viitorul este deocamdata incert, ca sa nu spunem… periculos pentru activitatea fotbalistica. Chiar daca a iesit…

- De patru ori a terminat CS Blejoi – o datE sub denumirea de CS Blejoi Vispe"ti – turul campionatului Ligii A Prahova pe locul al doilea, dar tot acolo a gEsit-o "i finele primEverii care a urmat. Acum, a cincea oarE, iatE cE, dupE tot atatea incercEri, i-a ie"it! Cel pu:in dupE o jumEtate de campionat,…