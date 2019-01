Victorie la limita pentru CSU Resita „Nu ne-am așteptat deloc la un meci ușor, deoarece Oradea venea dupa o victorie in fața echipei din Chișineu Criș. Adversara noastra a jucat pana in ultimul minut de joc cu aceeași intensitate și ma bucur ca am reușit aceasta victorie, chiar daca a fost la limita. Imi felicit sportivele pentru modul cum s-au daruit in teren, au crezut in victorie pana la finalul partidei și pot spune ca am avut și puțin noroc. Consider ca am obținut o victorie meritata. Din pacate, Adriana Voina a recidivat și s-a accidentat din nou. Nu a fost refacuta 100% dupa intervenția chirurgicala pe care a avut-o la… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tabela a aratat la final 30-33 (14-19), principalele marcatoare fiind Marin și Istrate, ambele cu 8 goluri, respectiv Klimek 9, Petruse și Damian, cate 7 reușite. Duminica viitoare, Crișul primește vizita ocupantei locului 3, CSU Reșița, ramasa tot la 3 puncte in urma, dupa triumful repurtat…

- A fost o binevenita revanșa dupa neașteptatul insucces din tur, de la Arad (scor 31-32), cele mai prolifice fete ale chipei de pe Crișul Alb fiind: Iuga 8, Klimek 7 și R. Boldor 7 goluri. Celelalte meciuri ale rundei cu numarul X – CSM Tg. Mureș vs. CSU Reșița și CSU Timișoara vs. CSU…

- Apariția Alianței Vestului, fondata de primarii din Arad, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara, a devenit unul dintre cele mai fierbinți subiecte de presa din ultima vreme. Reacțiile susținatorilor și adversarilor au fost intens mediatizate inclusiv in presa centrala și la televiziuni. Și nu doar ziariștii…

- Campioana Romaniei și-a luat revanșa in fața Stelei pentru infrangerea din tur, obținand un succes incontestabil, la finele unui meci pe care l-a controlat in cvasitotalitatea sa. Echipa noastra a facut o partida foarte buna pe faza de atac, dar defensiva nu a mai avut intensitatea din meciurile…

- Echipa clujeana antrenata de Mihai Silvașan a început puternic meciul, primul sfert al partidei fiind câștigat de clujeni cu scorul de 16-14. Sfertul secund a continuat în aceeași nota, clujenii detașându-se la șapte puncte dupa 22-17. Dupa revenirea din pauza, clujenii…

- „In ultimul meci disputat pe teren propriu am reușit sa caștigam cu 29-26 jocul cu Timișoara și urmeaza o pauza pana pe data de 20 decembrie. Vreau sa-mi felicit jucatoarele pentru aceasta victorie meritata in fața Timișoarei. Ne bucuram ca am reușit sa caștigam acest derby regional, insa…

- Inca din primele minute de joc reșițencele au fost conduse, iar in ultimul minut al reprizei a doua, acestea se aflau in avantaj pe tabela de marcaj. In ultimele 15 secunde ale meciului, Crișul a reușit sa egaleze, nu inainte ca studentele reșițene sa fi lovit bara porții adverse. „A…

- Sambata, 27 octombrie 2018, a avut loc, la Sebeș, cea de-a V a ediție a Cupei Sebeșului la Dans Sportiv, eveniment organizat de Clubul Sportiv Samara din Sebes sub egida Federației Romane de Dans Sportiv, susținut de Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural “Lucian Blaga”…